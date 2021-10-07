أحمد السقا يدخل معسكراً خاصاً من أجل استئناف فيلم السراب

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم السراب عن استئناف تصوير مشاهد فيلم السراب بعد عدّة تأجيلات سابقة.

وقالت الشركة إنّ النجم أحمد السقا دخل في المعسكر المغلق الذي أقامته الشركة من أجل استئناف التصوير، وذلك بعد انضمام بقية النجوم أمثال نيللي كريم، ومحمد ممدوح وغيرهم.

ومن المتوقع أن تنهي الشركة المنتجة عمليات التصوير في نهاية شهر نوفمبر القادم، ليدخل الفيلم بعدها مرحلة المونتاج والمكساج.

ويتناول فيلم السراب قصة استشهاد الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية منهم في العام 2015.

وفيلم السراب من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج نادر جلال، وبطولة نيللي كريم، أحمد السقا، قصي خولي، أحمد حاتم، آسر شاهين، كريم فهمي، محمود عبد الغني، وغيرهم من النجوم.

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