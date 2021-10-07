مقارنة بين Galaxy S21 Ultra و Galaxy Z Fold 3 – أيهما أفضل لاستخداماتك التصميم التقليدي المعتاد أم القابل للطي؟

في الوقت الحالي لدينا هاتفين رائدين متميزين من فئة “الفلاج شيب” من شركة سامسونج، وكلاهما يتمتعان بمواصفات متطورة وتصميم أنيق ومتوفران بسعر باهظ مكون من “أربعة أرقام”. إذن، أيهما أفضل لاستخداماتك من بينهما: Galaxy S21 Ultra أم Galaxy Z Fold 3؟

في الحقيقة هناك اختلافات واضحة وصريحة بين كلاهما تجعلك لا تتردد كثيراً في الاختيار من بينهما. فعلى سبيل المثال يعتبر هاتف Galaxy S21 Ultra واحداً من أفضل الهواتف الذكية ذات التصميم الكلاسيكي الذي اعتدنا عليه على مدار السنوات الماضية. بينما هاتف Galaxy Z Fold 3 يقدم لمحة رائعة ومتطورة عن شكل مستقبل الهواتف الذكية خلال السنوات القليلة القادمة.

السعر والتوافر:

كلً من Galaxy S21 Ultra و Galaxy Z Fold 3 متوفران بأسعار تتخطى حاجز 1000$ دولار أمريكي. تبلغ قيمة الهاتف الأول 1199$ للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت. بينما يصل سعر الطراز صاحب 256 جيجابايت إلى 1399$. وسعر الطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين بحجم 512 جيجابايت بمبلغ وقدره 1599$ تقريباً.

بالنسبة للهاتف الثاني القابل للطي فهو يأتي بمبلغ وقدره 1799$ للطراز صاحب 256 جيجابايت، بينما سعر الطراز الذي يحتوي على 512 جيجابايت يتخطى حاجز 1899$.

التصميم

هاتف سامسونج جالكسي S21 Ultra يمتاز بتصميم رائع ولكنه تقليدي مع لمسة نهائية غير لامعة ومصفوفة كاميرا استثنائية بدون أدنى شك. بينما هاتف جالكسي Z Fold 3 هو يعتبر الجيل الثالث من هواتف سامسونج القابلة للطي.

كلاهما بحجم ثقيل، هاتف Galaxy S21 Ultra يزن 229 جرام لطراز mmWave و 227 جرام لطراز sub6 ولكن بالطبع أي منهما ليسوا بنفس وزن هاتف Galaxy Z Fold 3 الذين يزن 271 جرام.

يأتي الجهاز بشكل مربع ليبدو وكأنه جهاز لوحي (تابلت) ويمتاز بمفصلات آلية عالية الجودة ومتينة وتصنيف IPX6 لمقاومة الماء ولكنك لن تحصل على مقاومة صارمة ضد الغبار.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي S21 Ultra فهو لا يحتوي على أي أجزاء متحركة، وبالتالي هو لن يواجه أي مشكلة من ناحية عوامل الحماية والمتانة وقوة التصدي للعوامل الخارجية بصرامة وقوة.

زجاج كلا الهاتفين من الأمام والخلف يستخدم طبقة حماية Gorilla Glass Victus وإطارات مصنوعة من الألمونيوم عالي الجودة، ولكن للأسف الشديد هاتف جالكسي Z Fold 3 يحتوي على غطاء بلاستيكي للشاشة.

الشاشة

شاشة هاتف Galaxy S21 Ultra هي الأفضل من الناحية العملية، فهي ضخمة بحجم 6.81 بوصة وأكثر سطوعاً عند 1500 نقطة ضوئية في ظل الإضاءات الساطعة وتحت أشعة الشمس وهي عبارة عن لوحة عرض Super AMOLED بدقة +QHD وتبلغ معدلات تحديثها بسرعة 120Hz.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي Z Fold 3 فهو، وكما تعلمون، يحتوي على شاشة Super AMOLED 2X من الداخل قابلة للطي قياس 7.6 بوصة بدقة 2208*1768 وتعمل بنفس سرعة معدلات التحديث عند 120Hz.

بدون شك هاتف جالكسي Z Fold 3 هو الخيار المثالي لقراءة الكتب الإلكترونية وتصفح الإنترنت ويساعد على تسهيل كيفية صناعة جداول البيانات ويقدم تجربة لعب ممتعة أفضل كثيراً من جالكسي S21 Ultra.

الجانب السلبي الوحيد في الهاتف القابل للطي سيكون التجاعيد المتواجدة أسفل منتصف الهاتف. ولكن عندما تقوم بغلق الهاتف ستحصل على شاشة عرض AMOLED قياس 6.2 بوصة بدقة 2268*832 بمعدل تحديث 120Hz.

الكاميرا

على الرغم من تشابه كلاهما في العديد من المواصفات، إلا أن الفرق واضح وصريح للغاية لصالح هاتف Galaxy S21 Ultra عندما يتعلق الأمر بالكاميرا. هذا لا يعني أن هاتف جالكسي Z Fold 3 سيئاً في التصوير الفوتوغرافي، ولكن نظراً لوحدة التصوير الثلاثية التي تحتوي على مستشعرات بدقة 12 ميجابيكسل فهو لا يعتبر من الفئة الرائدة من هذه الناحية بالتحديد. بالطبع هذا الأمر كان لابد من التضحية به من أجل سعر الهاتف.

هاتف Galaxy S21 Ultra قادر على التقاط المزيد من التفاصيل في الصور ويوفر أداء تصوير احترافي ونتائج عالية الجودة مقارنة بهاتف Galaxy Z Fold 3.

أيضاً مستوى التقريب مختلف تماماً: فعلى سبيل المثال كاميرا هاتف Galaxy Z Fold 3 تحتوي على مستشعر رئيسي قادر على التكبير بمستوى X2 فقط، بينما هاتف Galaxy S21 Ultra قادر على التقريب البصري بمستوى X3 و X10 عن طريق مستشعرين.

الميزة الواضحة في هاتف جالكسي Z Fold 3 هي الكاميرا الأمامية المتواجدة أسفل الشاشة، ولكن للأسف جودة الصور كانت سيئة للغاية أثناء رؤية نتائجها في جميع المراجعات. الكاميرا الثانية المتواجدة على شاشة الغطاء كانت أفضل كثيراً. ولكن في جميع الأحوال كاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra هي الأفضل بدون منازع بفضل مستشعر دقته 40 ميجابيكسل.

المواصفات والأداء

يحتوي هاتف Galaxy Z Fold 3 على معالج كوالكم Snapdragon 888 وهو معالج متطور وفريد وقادر على التعامل مع عبء الأعمال بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. أيضاً هاتف Galaxy S21 Ultra يحتوي على نفس المعالج، ولكن في سوق الولايات المتحدة الأمريكية فقط. أما في السوق العالمي ستجد هاتف Galaxy S21 Ultra بمعالج Exynos 2100 وهو معالج رائع أيضاً في التعامل مع تعدد المهام والتطبيقات الثقيلة بسهولة شديدة.

من ناحية خيارات التخزين، ستجد أن كلاهما مدعوما بُطرز تحتوي على 256 جيجابايت وتصل حتى 512 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي تصل حتى 12 جيجابايت رام.

كلاهما متوافقان مع أقلام S-Pen ولكن يدعم هاتف Galaxy S21 Ultra العديد من الأنواع المختلفة، بينما هاتف Galaxy Z Fold 3 يدعم نوعين فقط من قلم S-Pen بسبب شاشته الأكثر نعومة.

مواصفات البطارية

بطارية هاتف Galaxy Z Fold 3 سعتها 4400 ميللي أمبير، مما يعني أنها صغيرة جداً عند مقارنتها مع بطارية Galaxy S21 Ultra والتي تبلغ سعتها 5000 ميللي أمبير.

في حين أن شاشة هاتف Galaxy S21 Ultra هي الأكثر اشراقاً، مما يعني أنها تستنزف الكثير من طاقة البطارية، ولكن في نفس الوقت شاشة هاتف Galaxy Z Fold 3 قياسها 7.6 بوصة وهي تستهلك أيضاً الكثير من طاقة البطارية.

أيضاً لا تنسى أن اتصال 5G يستهلك أكثر من طاقة البطارية، بالإضافة إلى أن عملية الاستخدام المتواصلة للكاميرا ستجعلك مُضطر على شحن الهاتف أكثر من مرة واحدة كل يوم.

ولكن هاتف Galaxy S21 Ultra يمكنه العمل لمدة يوم واحد بالكامل بدورة شحن واحدة. من ناحية دعم سرعات الشحن، فسنجد أن كلاهما يدعمان الشحن بقدرة 25 واط فقط. وكلاهما يدعمان الشحن اللاسلكي، ولكن بالطبع لا يمكن لهواتف سامسونج منافسة سرعات الشحن الخاصة بهواتف الشركات الأخرى مثل شاومي وأوبو و OnePlus.