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ما هي أسباب آلام الجزء العلوي من البطن؟

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الجمعية الألمانية للطب الباطني خطورة آلام الجزء العلوي من البطن، وقالت إنّ هذه الآلام تستوجب مراجعة الطبيب؛ لأنها قد تدل على وجود مشاكل خطيرة في الجسم.

وحددت الجمعية الألمانية أسباب هذه القرحة بقرحة الاثني عشر، قرحة المعدة، التهاب المرارة، التهاب بطانة المعدة، بالإضافة لالتهاب البنكرياس، القولون العصبي، أمراض الكبد، حصوات المرارة، وأمراض القلب كالذبحة الصدرية أو النوبة القلبية.

ودعت الجمعية الأشخاص الذين يعانون من آلام في الجزء العلوي من البطن؛ إلى مراجعة الطبيب بسرعة، خاصةً لو رافق هذه الآلام أعراض أخرى كالحمى الغيثان، القيء، دم في البراز، ضيق التنفس، آلام الصدر، وتعذر التبول أو التبرز؛ وذلك من أجل الحصول على العلاج المناسب.

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قناة 218 الليبية

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