عامر زيان يحقق نجاحاً كبيراً بأغنية العصفورة

طرح النجم اللبناني عامر زيان على قناة روتانا الرسمية، في موقع يوتيوب، أغنية جديدة من ألبومه الجديد اذكريني حملت اسم “العصفورة”.

وساهمت الأغنية الجديدة في تصدر النجم اللبناني للترند، وذلك بعدما حصدت الأغنية أكثر من 43 ألف مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب يوم 5 أكتوبر الجاري.

وتفاعل عشّاق النجم اللبناني مع الأغنية، التي ظهر فيها عامر زيان بصورة غير نمطية، بشكلٍ كبيرٍ، وعبّروا عن سعادتهم بالأغنية الجديدة.

وأغنية “العصفورة” من كلمات وألحان جوزيف جحا، وتوزيع روجيه خوري، وإنتاج شركة روتانا، وإخراج هيا الفقيه.

يُذكر أن روتانا أكدت استعدادها لتصوير أغانٍ جديدة عدّة للنجم اللبناني على طريقة الفيديو كليب، خلال الفترة القادمة.

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