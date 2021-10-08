الابتعاد عن هاتفكِ الخلوي يحسن تركيزكِ وعطائك الذهني

من المهم الابتعاد عن الهاتف الخلوي وعن الشاشات المختلفة بين الحين والآخر. وهو ما أشار إليه الكثير من الخبراء مؤخراً. فهذا يساعد برأيهم مثلاً على تحسين نوعية النوم وعلى تعزيز القدرة على التركيز والانتباه. إذاً حان الوقت لأخذ قسط من الراحة رغم عامل الجذب الكبير الذي تشكله مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة. ويرتبط هذا بعدد من الأسباب المهمة والمصيرية.

1- الانتباه إلى اللحظة الراهنة. فمن المعروف أن الهاتف الخلوي يدفعنا إلى العيش في عالم افتراضي ويسرق الانتباه من الوقت الراهن. ولهذا من المهم إطفاؤه بين الحين والآخر لأن هذا يساعد على الشعور بالسعادة في الحياة ويحد من الإحساس بالقلق.

2- تحسين نوعية النوم. يعتبر استخدام هذا الجهاز الصغير من أبرز أعداء النوم الجيد. والسبب أنه يبث الضوء الأزرق الذي يحد من إنتاج الميلاتونين في الدماغ، ما يؤثر سلباً على القدرة على النوم. ولهذا ينصح الكثير من الخبراء بإطفاء الشاشة في الساعات القليلة التي تسبق الذهاب إلى السرير.

3- بناء علاقات إنسانية. فالتواصل المباشر بعيداً عن الشاشة يسمح بتعميق الثقة بين الأشخاص وبزيادة القدرة على الانتباه إلى تفاصيل العلاقات مع الآخرين. ولهذا من الضروري جداً التخلي عن الهاتف وما يؤمنه من طرق تواصل افتراضي أثناء اللقاءات الشخصية المباشرة.

4- تعزيز القدرة على العطاء الذهني. وفي هذا السياق أشارت دراسة نشر نتائجها موقع “غريتر غود ماغازين” إلى أن حضور الهاتف الذكي يؤثر بطريقة سلبية على العمل الذهني. إذاً من المهم، من الآن وصاعداً، أن تتذكري هذه الأسباب المصيرية والمهمة التي تدفعك إلى الابتعاد عن هاتفك الخلوي.

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