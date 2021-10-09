أنكر تُطلق سماعة لاسلكية بمحرك مزدوج ورأس من السيلكون

رفعت شركة أنكر الصينية النقاب عن سماعة لاسلكية جديدة برأس من السيلكون، أطلقت عليها Libetry 3 Pro.

وستعمل السماعة الجديدة بمحرك مزدوج يُوفر للمستخدم تجربة مميزة، وتتميز السماعة بدعمها التحكم في الصوتيات وتشغيل الموسيقى، بالإضافة لاستقبال المكالمات عبر سطح السماعة اللاسلكية، وبمقاومتها الماء وفق معيار IPX4.

وسيحتوي هذا الإصدار على معمارية Astria Coaxial Acoustic 2.0، التي تدعم الصوتيات بشكل أكثر دقة، بالإضافة لدعمها تشفير سوني LDAC.

وستأتي ميزة إلغاء الضوضاء في هذه السماعة بتقنية HearID، وستدعم تخصيص الملف التعريفي للميزة، وفقاً للتجربة المُفضلة للمستخدم.

وستحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 6 ساعات عند تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، و8 ساعات في حال تعطيل هذه الميزة.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُوفر هذه السماعة بألوان الرمادي، الأرجواني، الأسود، والأبيض، وستُطلقها في الأسواق بسعر يصل إلى 170 دولارا أمريكيا.

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