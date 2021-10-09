عطل جديد في منصات فيسبوك وماسنجر وإنستغرام

عانى عدد من المستخدمين في الدخول إلى صفحاتهم على موقع “إنستغرام” اليوم الجمعة، بينما لم يتمكن آخرون من إرسال رسائل على تطبيق “ماسنجر”، في عطل هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، وإن كان أقل ضرراً من العطل الأول يوم الإثنين الماضي.

وذكرت تقارير أن أكثر من 36 ألف حادثة إبلاغ عن مشاكل في التصفح والإرسال تم إرسالها في موقع “إنستغرام”، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 مشكلة في موقع “فيسبوك”

وقال موقع “فيسبوك” في تغريدة له على صفحته الخاصة عبر موقع “تويتر”: “ندرك أن عدداً من المستخدمين يواجهون مشاكل في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعتذر عن أي إزعاج ونعمل على إعادة الأمور لطبيعتها بأسرع ما يمكن”.

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