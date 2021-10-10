علامات تدل على ارتجاج المخ لدى الأطفال

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين خطورة ارتجاج الدماغ على الأطفال، وقالت إنّه يحدث نتيجة تعرض الطفل للسقوط أو الارتطام بشكلٍ صلب.

وأشارت لأنّ أعراض الإصابة بهذا الارتجاج تظهر خلال 48 ساعة، وتكون على شكل صداع شديد، الشعور بآلام في مؤخرة العنق، القيء والغثيان، اختلاف حجم بؤبؤ العين، الحساسية للضوء، ظهور تغيرات طارئة على سلوك الطفل، بالإضافة للتشوش الذهني وفقدان الوعي.

ودعت الرابطة الألمانية الأهالي لاستشارة الطبيب بشكل فوري عند ملاحظة هذه الأعراض على أطفالهم، مع إلزام الطفل بالراحة التامة، وعدم إرساله إلى المدرسة، ومنعه من مشاهدة التلفاز واستخدام الأجهزة الذكية.

وطلبت من الأهالي مراقبة حالة الطفل مع طبيبه، وعدم السماح له بالعودة لممارسة نشاطاته حتى يأذن له الطبيب بذلك.

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