غوغل توقف الدخل لمنكري تغير المناخ

في إطار سعيها لمحاربة القنوات التي تنكر تغير المناخ، قالت شركة غوغل إنّها ستوقف الأرباح وستمنع القنوات التي تنكر التغير المناخي من مشاركة الإعلانات والاستفادة منها.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الأشخاص الذين يتحدثون في قنواتهم عن عدم وجود تغير مناخي، سيفرض عليهم عقوبات جديدة، وبررت الأمر بوجود إجماع علمي على حدوث التغير المناخي في الأرض بسبب تصرفات الإنسان.

وأكدت غوغل أنّ حرارة الأرض ارتفعت، وأشارت لأنّ الاحتباس الحراري أصبح أمراً حقيقياً لا يمكن إنكاره.

وقالت غوغل إنها ستقوم باتّباع طريقة تساعدها على اكتشاف القنوات التي تقول إنّ التغير المناخي أمر كاذب، وبين القنوات التي تقدم تقارير عن الادعاءات الكاذبة حول هذا الموضوع، وتفندها.

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