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علامات تدل على الإصابة بالاكتئاب تعرفوا عليها

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ البروفيسور ديتليف ديتريش عضو الجمعية الأوربية للاكتئاب وجود مجموعة من العلامات التي تدل على الاكتئاب.

وقسم هذه العلامات لعلامات نفسية وعلامات جسدية، وقال إنّ العلامات النفسية تتمثل بالحزن، الكآبة، العزلة الاجتماعية، اعتلال المزاج، فقدان الشغف والاهتمام بالهوايات، النظرة السلبية للحياة، انخفاض تقدير الذات، اليأس والانهزامية، أما بالنسبة للعلامات الجسدية فتتمثل الخمول، الإرهاق المستمر، صعوبات النوم، فقدان الشهية، الشعور بالألم بدون أسباب واضحة.

ودعا البروفيسور الأشخاص الذين يعانون من هذه العلامات لأكثر من أسبوعين، إلى استشارة الطبيب لتجنب العواقب الوخيمة والتي قد تدفع الإنسان للانتحار أو أذية نفسه.

وأكدّ ديلتليف ديتريش امكانية علاج الاكتئاب من خلال العلاج النفسي الذي يهدف لتعزيز ثقة الشخص بنفسه، واستخدام بعض الأدوية التي تحسن مزاج الشخص.

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قناة 218 الليبية

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