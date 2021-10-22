علامات تدل على الإصابة بالاكتئاب تعرفوا عليها

أكدّ البروفيسور ديتليف ديتريش عضو الجمعية الأوربية للاكتئاب وجود مجموعة من العلامات التي تدل على الاكتئاب.

وقسم هذه العلامات لعلامات نفسية وعلامات جسدية، وقال إنّ العلامات النفسية تتمثل بالحزن، الكآبة، العزلة الاجتماعية، اعتلال المزاج، فقدان الشغف والاهتمام بالهوايات، النظرة السلبية للحياة، انخفاض تقدير الذات، اليأس والانهزامية، أما بالنسبة للعلامات الجسدية فتتمثل الخمول، الإرهاق المستمر، صعوبات النوم، فقدان الشهية، الشعور بالألم بدون أسباب واضحة.

ودعا البروفيسور الأشخاص الذين يعانون من هذه العلامات لأكثر من أسبوعين، إلى استشارة الطبيب لتجنب العواقب الوخيمة والتي قد تدفع الإنسان للانتحار أو أذية نفسه.

وأكدّ ديلتليف ديتريش امكانية علاج الاكتئاب من خلال العلاج النفسي الذي يهدف لتعزيز ثقة الشخص بنفسه، واستخدام بعض الأدوية التي تحسن مزاج الشخص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية