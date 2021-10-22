تيم حسن يؤكد اقتراب انتهاء تصوير الهيبة

شوّق الفنان السوري تيم حسن متابعيه لمسلسل “الهيبة”، حيث قام بنشر صورة على حسابه الرسمي في إنستغرام من كواليس أواخر أيام التصوير، وعلّق عليها بالقول: أواخر أيام التصوير.. يسعد مساكم.

وبدا تيم حسن بالصورة باللباس الميداني، وكأنه يستعد لخوض معركة جديدة ضد خصمه الجديد وديع.

وحظيت الصورة بتفاعلٍ كبيرٍ من قبل عشاق النجم السوري الذين عبّروا عن سعادتهم بالحلقات الأولى من المسلسل.

وكان لافتاً تعليق الفنان السوري أويس المخللاتي على الصورة، حيث قال: كل الأمنيات الطيبة أخي.

تعليق “المخللاتي”؛ جاء بعد أيام من انتقاده للعمل، حيث قال إن فريق العمل لم يقف معه في مشكلته مع الشركة المنتجة.

من جهةٍ أخرى، قال المنتج صادق الصباح إن تصوير الجزء الأخير سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري، قبل أن يرتاح فريق العمل لمدة شهر، وليباشروا بعدها تصوير فيلم “الهيبة”.

يُذكر أن الحلقات الأولى من مسلسل “الهيبة جبل” حققت نجاحاً كبيراً، حيث تصدر المسلسل الترند في معظم الدول العربية.

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