ارتفاع سعر الوقود يدفع معلم لبناني لاستخدام حصان للوصول إلى المدرسة

دفع شح الوقود وغلاء أسعاره معلم لبناني للاستعانة بحصانه من أجل نقله وإيصاله إلى المدرسة.

حيث قام المدرس رائد مرعب شعار بامتطاء حصانه والذهاب للمدرسة من أجل استلام امتحانات الإكمال التي قدّمها طلابه لكي يقوم بتصحيحها.

وبرر المدرس الذي يعيش في بلدة خربة داوود العكارية الواقعة شمال لبنان هذا الأمر ببعد المدرسة عن منزله حوالي 25 كيلو متر، وبأنّ سيارته تحتاج لكمية بنزين باهظة الثمن، وهذا ما دفعه للاستعانة بحصانه البالغ من العمر 17 عاماً.

وقال المدرس بأنّ الرحلة إلى المدرسة استغرقت معه ساعتين في الذهاب وساعتين ونصف في الإياب لأنّه توقف عدّة مرات لإراحة الحصان المسن.

وأكدّ رائد بأنّ إحدى صديقاته طلبت تصويره رفقة الفرس وقامت بنشر الصور على مواقع الإنترنت.

وحظي تصرف المدرس اللبناني بردود أفعال متباينة حيث انتقد البعض تصرفه، في حين أيدّ البعض الآخر هذا الأمر.

يذكر أنّ المدارس اللبنانية لازالت مغلقة بسبب احتجاج المعلمين على الرواتب التي باتت لا تكفي لأكثر من أسبوع بسبب ارتفاع الدولار أمام العملة اللبنانية.

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