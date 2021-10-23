أمازون تطور جهاز لمشاهدة الأفلام عبر التلفاز

رفعت شركة أمازون الأمريكية النقاب عن جهاز جديد لمشاهدة الأفلام عبر التلفاز أطلقت عليه Fire TV Stick 4K Max.

وسيأتي الجهاز الجديد على شكل مستطيل، وسيكون قابل للوصل على التلفاز بشكلٍ مباشر من خلل منفذ HDMI.

وسيعمل هذا الجهاز بوحدة معالجة رسومية وبمعالج رسوميات متطور عن الإصدارات السابقة، وبذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغا بايت.

ويوفر الجهاز الجديد مجموعة من الميزات أبرزها ميزة البث المباشر من الكاميرات المنزلية من خلال تقنية صورة داخل الصورة، بالإضافة لإمكانية عمله على شبكات الواي فاي الحديثة ودعمه البث بجودة 4K.

كما سيدعم هذا الجهاز تقنيات Dolby Vision، وHDR، HDR10+، بالإضافة لدعمه تقنيات الصوت المحيطي.

وألحقت أمازون بجهازها الجديد جهاز تحكم عن بعد يحتوي على ميزة دعم المساعد الصوتي وأزرار مخصصة للتطبيقات الشهيرة كنتفليكس وغيرها.

يذكر أنّ أمازون لم تكشف عن سعر جهازها الجديد ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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