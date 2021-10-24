ماجد المهندس يُطلق أغنية “مسكين”

طرح الفنان العراقي ماجد المهندس أغنية رومانسية جديدة على قناة روتانا الرسمية، في موقع يوتيوب، أطلق عليه اسم مسكين.

وتناول النجم العراقي في هذه الأغنية مجموعة من الحالات التي تصيب العاشق كألم الفراق العشق، والمناجاة، كما استعان فيها بقصة قيس وليلى الشهيرة عندما وصف جنونه بالجنون الشبيه بجنون قيس.

وحصدت الأغنية أكثر من 230 ألف مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب يوم 22 أكتوبر الجاري، وتفاعل معها عشاق النجم العراقي بشكلٍ كبير، وهي كلمات فيصل الشعلان وألحان محمد طويحي، وتوزيع سيروس.

يُذكر أنّ النجم الإماراتي سيُحيي يوم 14 يناير القادم حفلاً فنياً على مدرج خورفكان في سلطنة عمان، رفقة النجمة داليا مبارك.

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