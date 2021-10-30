إتش جيه سي الكورية تُطلق كاميرا لخوذة الدراجات النارية

أطلقت شركة “إتش جيه سي” الكورية، كاميرا مخصصة لخوذة الدراجات النارية أطلقت عليها اسم A10.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية: إنَّ خوذتها الجديدة تناسب الموديلات RPHA 90S Carbon وRPHA 90S وF70 Carbon وF70 وi90.

وأكدت شركة “إتش جيه سي” قدرة كاميراتها الجديدة على تسجيل مقاطع الفيديو والصور، وبثها بشكلٍ مباشر إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لقدرتها على تحديد الموقع عبر GPS.

وستدعم الكاميرا الجديد تقنية الواي فاي، وتتميز بإمكانية تدويرها للأعلى والأسفل، وتوفير زاوية عرض بـ148 درجة، مع إمكانية تثبيت الصورة.

وتتميز الكاميرا بإمكانية التحكم بها، من خلال زر متعدد الوظائف موجود في الجهة اليسرى، وبمقاومتها الماء والغبار.

وستحتوي الكاميرا على ذاكرة داخلية بسعة 512 غيغا بايت، وبطارية بسعة 2000 ميلي أمبير.

يذكر أنّ الشركة الكورية لم تكشف عن سعر الكاميرا الجديدة، ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية