العثور على زورق يعود لشعب المايا في المكسيك

شهدت المكسيك اكتشاف زورق أثري، يعود لشعب المايا ويُقدّر عمره بحوالي 1000 عام.

وقال المسؤولون في المكسيك إنّهم عثروا على الزورق في بركة مياه عذبة تقع في شبه جزيرة يوكاتان، الواقعة بالقرب من أطلال مدينة تشيتشن إيتزا، أثناء قيامهم بجولة لتفقد المنطقة المحيطة بالبحيرة من أجل إنشاء جزء من مشروع السكة الحديدية.

وأشار المعهد المكسيكي للآثار إلى أنّ الزورق الذي وصل طوله لـ1.6 متر وعرضه لـ80 سم، كان يُستخدم من أجل نقل المياه من البحيرة، وأوضح المعهد أنّ الزورق الأثري بحالة جيدة للغاية.

يُذكر أنّ مدينة تشيتشن إيتزا كانت من المدن الرئيسية في حضارة المايا، وتتميز بمعابدها وأهراماتها المنحوتة بطريقة مميزة

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