عناكب عضاضة تثير الذعر بين سكان ولاية أمريكية

شهدت ولاية جورجيا الأمريكية غزواً من عناكب جورو العضاضة، التي يصل طول الواحد منها لحوالي 8 سم.

واحتلت العناكب العملاقة المنازل، وانتشرت على الشرفات، وقامت بنشر شباكها التي يصل طولها لـ3 أمتار، الأمر الذي أثار قلق السكان، الغير معتادين على تواجدها في الولاية.

وقال عدد من سكان مدينة ونترفيل الواقعة في الولاية بأنّ العناكب احتلت الشرفات وبنت بيوتها، حتى لم يعد بإمكانهم الجلوس عليها.

من جهةٍ أخرى قال علماء الأحياء في جامعة جورجيا بأنّ شرق آسيا يعد الموطن الأصلي لهذه العناكب، وبأنّ أول ظهور لها في الولاية كان في العام 2014.

وبرر العلماء تواجدها بالتغيير المناخي، وبكميات الأمطار التي أدّت لانتقالها من الشرق الآسيوي إلى أمريكا.

يذكر أنّ العلماء أكدّوا قدرة هذه العناكب على اصطياد الحشرات، والبعوض، والحد من انتشارها في الولاية.

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