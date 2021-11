كيف أضرت خاصية ابل لمنع التتبع بمواقع التواصل الاجتماعي؟

قبل أشهر قامت ابل بإطلاق ميزة عدم التتبع لأجهزة الايفون والايباد تحديداً في شهر إبريل الماضي مع تحديث iOS 14.5 وكان لهذه الميزة أثراً سلبياً كبيراً على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

بسبب خاصية عدم التتبع Anti Tracking فقدت تطبيقات التواصل الاجتماعي قدرتها على تتبع نشاط المستخدم سواء عليها أو على الخدمات المرتبطة بها وبالتالي أصبحت الإعلانات أقل استهدافاً وأقل دقة مما كانت عليه.

لذلك باتت مواقع وخدمات التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلانات عبر الإنترنت في ورطة كبيرة بسبب تحركات ابل والتي ادعت من خلالها أنها تحمي المستخدمين وتحفظ بياناتهم بعيداً عن استغلالها لأغراض دعائية.

لاقت تحركات ابل انتقادات واسعة من قبل منصات التواصل الاجتماعي وكان فيسبوك الأعلى صوتاً من بينهم مدعياً أن ابل سوف تسبب ضرراً لأصحاب المشاريع الإلكترونية والتجارة الرقمية عبر الإنترنت.

كان من المتوقع أن تلحق ميزة عدم التتبع خسائر بمواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلانية المختلفة التي تنشط عبر الإنترنت.

ما كان متوقعاً بات حقيقية مع تقرير نشره موقع The Financial Times والذي قدر حجم الخسائر في عوائد سناب شات وفيسبوك وتويتر ويوتيوب بما يقارب 10 مليار دولار أمريكي، في غضون 6 أشهر فقط من إطلاق الميزة.

خاصية منع التتبع على الايفون والايباد

خاصية عدم التتبع في نظام iOS لن تمنع ظهور الإعلانات تماماً في التطبيقات لكنها سوف تجعل منصات الإعلانات تتوقف عن تعقب وتتبع سلوك ونشاط المستخدم وتقلل جمع البيانات عنه وبالتالي لن يكون هناك تخصيص للإعلانات أي أنها لن تكون مفصلّة على مقاس المستخدم واهتماماته.

كل جهاز يحتوي على ما يعرف بمعرف الإعلانات IDFA وبتفعيل خاصية عدم التتبع، لن تتمكن فيسبوك والتطبيقات المعتمدة عليه من الوصول إليه، وبالتالي إما لن يظهر الإعلان أو سوف تكون الإعلانات أقل صلة واستهدافاً للمستخدم، لأن فيسبوك وغيرها من الشركات الإعلانية لن تعرف أي إعلان يجب أي يظهر لأي مستخدم.

في حالة قيام أي تطبيق بطلب معرف الإعلانات الخاص بك، سوف سوف تظهر لك رسالة منبثقة تنبهك لذلك مع خيارات برفض تتبع التطبيق لك Ask App Not to track أو السماح للتطبيق بذلك بالضغط على السماح Allow.