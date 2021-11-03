تسريب بعض العروض الرسمية لهاتف أوبّو المرتقب Oppo A95 قبل الإطلاق!

تعتزم شركة أوبو – Oppo إطلاق إصدار جديد من هاتف Oppo A95 باتصال 4G LTE، وقد انتشرت العديد من التسريبات الجديدة حول الهاتف خلال الأيام القليلة الماضية. حيث كنا قد رأينا بعض من صور الهاتف الواقعية، ولكن اليوم تم تسريب مجموعة من العروض الرسمية الخاصة بالهاتف.

بناءً على ما تم نشره على موقع 91Mobile، فإن هاتف Oppo A95 سيأتي بلونين وهما الأسود اللامع والفضي. ويأتي تصميم الغطاء الخلفي مماثل لتصميم Reno Glow Design مع وجود علامة شركة أوبو التجارية بشكل عمودي في الزاوية اليمنى السفلية من الغطاء الخلفي. ومع ذلك، لسنا متأكدين مما إذا كان الظهر مصنوع من البلاستيك أم من الزجاج.

ولكن من خلال العروض المُسربة، يتضح لنا أن الهاتف يحتوي على ظهره جزيرة مستطيلة من أجل الكاميرا الخلفية الثلاثية ووحدة إضاءة Flash LED. ومن المُرجح أن تحتوي الكاميرا على مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل.

اقرأ أيضاً: أوبّو تطلق هاتف Oppo K9s بمعالج SD 778G وبطارية 5000 مللي أمبير – إليكم السعر والمواصفات بالتفصيل

في حين أن الشاشة ستحتوي على فتحة مثقوبة في الزاوية اليسرى العليا من أجل كاميرا السيلفي، بينما زر الطاقة على الجانب الأيمن، ومفاتيح خفض وزيادة الصوت على الجانب الأيسر وهو التصميم المعتاد الذي تعودنا على رؤيته مع جميع هواتف أوبو.

تشير الشائعات إلى أنه من المحتمل أن يحتوي الهاتف على معالج من كوالكم – لكن دون التأكيد على طراز المعالج – مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت، وبطارية سعتها 5000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.

في النهاية، يبدو أن الطراز الجديد من هاتف Oppo A95 4G هو مجرد نسخة جديدة معاد تسميتها من الهاتف الأصلي Oppo F19s والذي تم إطلاقه في السوق الهندية مؤخراً.