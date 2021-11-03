أفضل 5 هواتف رائدة في 2021 بمواصفات عالية وسعر رخيص

أفضل 5 هواتف رائدة في 2021 – لقد قطعت الهواتف الذكية شوطاً طويلاً على مدار السنوات القليلة الماضية، وتطورت بشكل لم يسبق له مثيل. لم يكن أحد يتخيل أننا سنحمل بين أيدينا أجهزة مستقبلية تسمح لنا برؤية كل ما يدور في العالم من حولنا، وبأقل تكاليف ممكنة، حتى مؤلفين الكتب الدرامية ومخرجين أفلام الخيال العلمي لم يتوقعوها يوماً من الأيام ولم يتنبؤوا بها في أي عمل Sci-Fi من أعمالهم الاستثنائية.

اليوم، عدد كبير من المصورين الفوتوغرافيين، المبتدئين منهم والمحترفين، أصبحوا يعتمدون على كاميرات هواتفهم الآيفون والأندرويد في صنع محتوى احترافي لقنواتهم على يوتيوب وصفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي

اليوم، أي أحد منا يتمنى امتلاك هاتف من فئة الهواتف الرائدة، فهي تتمتع بشاشات عالية الجودة تنبض بألوان حيوية وتفاصيل واضحة ومتناهية الدقة، ولديها كاميرات احترافية تقدم صور عالية الجودة، وتصميماتها أنيقة وجذابة للغاية.

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الأمر وما فيه، أن هواتف الفئة العليا غالية الثمن دائماً، خاصة وبالنسبة لنا هنا في عالمنا العربي، وتحديداً في دول شمال أفريقيا. وبالتالي، فمن النادر جداً العثور على هاتف بسعر “معقول” يوفر لك كل ما تتمناه. ولكنا نظراً لأنك جئت إلينا باحثاً عن الأفضل، فتأكد أننا سنصنع قائمة مكونة من مجموعة هواتف من فئة الهواتف الرائدة التي يُمكنك شراؤها بسعر مناسب، والتي يمكنك وصفها بأنها تستحق فعلياً كل المال الذي ستنفقه عليها

في هذه المقالة سوف نستعرض لكم أفضل 5 هواتف رائدة التي تتمتع بتقنيات متطورة، كاميرات احترافية، شاشات استثنائية، ناهيك عن قوة أداءها في التطبيقات الثقيلة وتعدد المهام.

1- Vivo X70 Pro 5G

كانت قد أطلقت شركة فيفو هاتف Vivo X60 Pro في وقت مبكر من العام الحالي والذي يتمتع بآلية تثبيت في الكاميرا وبصريات مُقدمة من شركة Zeiss، وهاتف Vivo X70 Pro 5G عبارة عن نسخة مطورة من الهاتف.

يعمل الهاتف بواجهة Funtouch OS 12 المستندة على نظام أندرويد 11، وتؤكد شركة فيفو على دعم هواتفها المميزة “Pro” بثلاثة سنوات من تحديثات النظام الأساسية المبنية على نظام أندرويد، ونفس الفترة الزمنية من أجل مجموعة تحديثات التصحيحات الأمنية. هذا الهاتف يستحق كلمات كثيرة من الشعر والمديح، فهو مُصمم بأعلى درجات الجودة والاتقان، وسعره أكثر من رائع.

يمتاز تصميم الهاتف بطبقة فلورايت AG جديدة تماماً، وهي عبارة عن طبقة من الزجاج البلوري الذي يساعدك على الشعور بالراحة أثناء لمس الهاتف أو حمله في يدك ولا يترك بصمات أصابعك على الغطاء.

يتوفر الهاتف بلونين فقط وهما الأسود ولون الشفق القطبي. لديك شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد وسُمك 7.99 ملم ويزن 183 جرام فقط، وهو يعد وزن خفيف جداً عند مقارنته بهواتف الفئة العليا التي تقدمها معظم الشركات المنافسة. قياس الشاشة 6.56 بوصة – وهي للأسف أصغر قليلاً في الحجم مقارنة بهواتف الفئة العليا الأخرى – ولكنها تأتي بمعدل تحديث 120Hz وتستخدم تقنية E5 الرائدة في الصناعة من أجل إضاءة الشاشة وتعزيز ذروة معدلات السطوع دون استهلاك الكثير من طاقة البطارية.

بدون شك، سوف تستمتع بمشاهدة أفلامك المفضلة ومقاطع الفيديو عالية الجودة على شاشة Ultra Vision 120Hz التي توفر أداء سلس وصورة واضحة وتفاصيل دقيقة وبأقل استهلاك ممكن من الطاقة. سنتحدث قليلاً على أداء الهاتف; هاتف Vivo X70 Pro يحتوي على معالج Dimensity 1200 SoC، ومن وجهة نظري هو أكثر من كافي للتعامل مع كافة التطبيقات الثقيلة من ألعاب ورسوميات حديثة وتعدد مهام بانسيابية وأداء لا تشوبه شائبة، وتذكر أنه سيظل هكذا خلال العامين القادمين أيضاً.

هذا المعالج مماثل في الأداء لمعالج Snapdragon 865، وهو أيضاً معالج رائع في حالة توفره. أما عند الحديث عن أداء الكاميرا، فتذكر فقط هذه العبارة: “هذه الهاتف هو واحد ضمن قائمة أفضل 10 هواتف في العالم من حيث أداء الكاميرا ودقة التصوير”. لديك كاميرا أمامية وخلفية استثنائية ولديها قابلية عالية على تقديم صور احترافية وعالية الجودة في أي سيناريو.

في النهاية يحتوي الهاتف على وحدة تخزين من نوع UFS 3.1 وهي أسرع شريحة ذاكرة متواجدة في الوقت الحالي، ويتمتع الهاتف بتقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية لزيادة مساحة الرام حتى 4 جيجارام إضافية، ويتم تشغيل الهاتف ببطارية 4450 مللي أمبير توفر زمن تشغيل قياسي على مدار يوم عمل كامل بدورة شحن واحدة، ولكن حتى عندما تريد شحنها، فلديك سرعة شحن عالية بقدرة 44 واط والتي يمكنها شحن 60% من سعة البطارية خلال 30 دقيقة.

لذا، وباختصار شديد، هذا يعد واحداً من أفضل الهواتف الرائدة التي تستحق التضحية بالمال. بالطبع، هو لا يحتوي على أحدث شريحة من كوالكم، وقد تتضرر من كثرة التطبيقات الافتراضية المُثبتة مسبقاً على الهاتف، وستشعر أحياناً أنه هاتف ضخم للغاية. ولكن على الصعيد الإيجابي، فهذا الهاتف يحتوي على إعداد كاميرا احترافي وشاشة مذهلة وقدرات عالية في تصوير الفيديو وأداء استثنائي في جميع المهام ويدعم الشحن اللاسلكي وحاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

2- OnePlus 9

OnePlus 9 هو واحد من أفضل هواتف الشركة التي تم إطلاقها هذا العام. يمتاز الهاتف بشاشة Fluid AMOLED قياس 6.55 بوصة بمعدل تحديث 120Hz وتدعم محتوى +HDR10. كنت أتمنى فقط لو كانت الشاشة بدقة +QHD ولكنها للأسف تكتفي بدقة +FHD – بطبيعة الحال لن تجد أي هاتف في هذا النطاق السعري بشاشة 1440p ولكن عند النظر إلى الأمر من منظور آخر، فدعونا فقط نتذكر أنه لا يوجد أدنى داعي من هذه الدقة على شاشة بهذا الحجم، وتأكد أن لوحة عرض +FHD ستكون أكثر من كافية.

الجانب السلبي الوحيد هو تصميم الهيكل البلاستيكي، ولكن تذكر أنه مصنوع من مادة بلاستيكية عالية الجودة، وبطبيعة الحال لن تشعر باختلاف حقيقي بينه وبين الظهر الزجاجي. بمعنى آخر، أنت لا تحتاجه للتظاهر، أليس كذلك؟ حسناً، دعونا ننتقل إلى الجزء الأهم، وهو شكل الأداء; هذا الهاتف يحتوي على معالج Snapdragon 888 وهو أحدث معالج ثماني النوى من شركة كوالكم، نعم شريحة Snapdragon 888 Plus متوفرة، ولكن فرق الأداء لا يستحق الذكر على الإطلاق.

فهذا الهاتف قادر على “طحن وتدمي” كل ما يقف في طريقه من ألعاب أو رسوميات أو تطبيقات أو تعدد للمهام. تم إعداد الكاميرا بالتعاون مع شركة بصريات Hasselblad والتي أصبحت تقدم صور عالية الجودة، هي ليست الأفضل، ولكن تأكد أنها أكثر من كافية لتصوير لقطات ومقاطع فيديو عالية الجودة.

المشكلة كلها تكمن في الكاميرا الأمامية فقط، فإذا كنت تريد هاتف يتمتع بكاميرا سيلفي احترافية، فمن الأفضل ألا تقتني هاتف OnePlus 9 لأن الكاميرا الأمامية تقدم نتائج متواضعة للغاية نتيجة الاعتماد على مستشعر قديم نوعاً ما.

من الناحية العملية، هذا الهاتف يحتوي على بطارية 4500 مللي أمبير والتي تدعم تقنية الشحن Warp Charge بقدرة 65 واط ويمكن شحنها بنسبة 100% خلال 29 دقيقة فقط. سعر الهاتف أكثر من رائع، ومقارنة بمواصفاته فهو يعد صفقة حقيقية بكل تأكيد.

3- iPhone 12

هذا هو أغلى هاتف تقريباً لدينا في القائمة وموجه بالتحديد لعشاق “التفاحة المقضومة” أو لمستخدمي أندرويد الذين يتمنون امتلاك هاتف آيفون حديث لخوض تجربة جديدة مع نظام iOS 15. وعلى الرغم من أن سلسلة iPhone 13 أصبحت متاحة بشكل رسمي إلا أنه لو سمحت لي أن أقول رأيي الشخصي، فسوق أؤكد لك أنك لن تحتاج لأي هاتف أكثر من هاتف iPhone 12.

يحتوي الهاتف على شاشة OLED Super Retina XDR وهي من تصنيع شركة سامسونج قياس 6.1 بوصة، مع دعم HDR و Dolby Vision ويحتوي الهاتف على معالج A14 Bionic تماماً مثل المتواجد في الطراز الاحترافي iPhone 12 Pro Max ولديه تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ومن ناحية التصميم فلن تجد أفضل من ذلك بكل تأكيد.

يحتوي الهاتف على كاميرا مزدوجة في الخلف بدقة 12 ميجابيكسل، الجانب السلبي الوحيد أنه لا يحتوي على كاميرا تيليفوتو، ومن الأمام لديك كاميرا 12 ميجابيكسل أيضاً. يمكنك التقاط صور عالية الجودة ومقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

للأسف البطارية هي واحدة من أبرز مشاكل هواتف آيفون، ولكن فقط تذكر أن نظام iOS متكافئ بشكل مثالي للعمل مع سعات البطارية القليلة الخاصة بهواتف آيفون، ويدعم الشحن السريع بقدرة 20 واط، كما ويدعم الشحن اللاسلكي. فقط تذكر أنه سيتوجب عليك شراء شاحن منفصل إذا كنت لا تمتلك واحداً بالفعل.

4- Galaxy S20 FE 5G

في الحقيقة، هناك إصدارين مختلفين من الهاتف، أحدهما باتصال 4G والأخر باتصال 5G. لن أخبرك بأنه يتوجب عليك شراء هذا الهاتف، هذا في حالة توفره، ولكن إذا كانت لديك القدرة على طلبه من الخارج، فتأكد أنك لن تجد صفقة مربحة مثلها. هذا الهاتف يجعلك في غنى تام عن هواتف سامسونج الرائدة من سلسلة S.

حيث يحتوي الهاتف على شاشة Super AMOLED Infinity-O قياس 6.5 بوصة تدعم معدل تحديث مرتفع سرعته 120Hz ومن الداخل يحتوي على شريحة Snapdragon 865 SoC ويأتي بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت ونظام أندرويد 11 وبالتأكيد يمكنك ترقيته إلى نظام أندرويد 12 وسوف تتعامل مع واحدة من أفضل واجهات المستخدم وهي واجهة One UI 3.1 التي ستستطيع ترقيتها إلى One UI 4.0.

يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي دقته 12 ميجابيكسل يدعم تقنية التثبيت البصري OIS وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة تيليفوتو بدقة 8 ميجابيكسل مع تقريب بصري بمستوى 3x. بالنسة للكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابيكسل والهاتف حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ولديه بطارية 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط وتدعم الشحن اللاسلكي أيضاً.

فقط لو كنت قادراً على شراء هذا الهاتف بأي شكل من الأشكال، فتأكد أنك لن تندم على ذلك، ومع ذلك يمكنك الانتظار قليلاً إذا كنت من عشاق العملاق الكوري حتى نرى ماذا سيحدث بعد الإعلان عن هاتف Galaxy S21 FE خلال معرض CES 2022 وبعدما يتم إطلاق سلسلة Galaxy S22 شهر فبراير المقبل. هذه الأحداث قد تساعد في الحصول على هاتف Galaxy S20 FE بأسعار مخفضة بشكل أفضل.

5- Poco F3 5G

لدينا هنا واحد من أفضل الهواتف التي تقدم قيمة عالية مقابل السعر، وبشكل غريب لا يصدق، بسعر اقتصادي للغاية يمكنك الحصول على شريحة Snapdragon 870 SoC، مما يعني أنك ستكون قادراً على تشغيل كافة الألعاب الحديثة بسلاسة تامة. هذا ليس هو كل شيء، تصميم الهاتف أنيق جداً حيث يأتي بسُمك 7.8 مم فقط مما يعني أنه أنحف هواتف هذه الفئة ولديه شاشة AMOLED مذهلة قياس 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120Hz.

الكاميرا أكثر من مدهشة، ولكن الجانب السلبي الوحيد في الهاتف هو عمر البطارية، فعلى الرغم من احتواؤه على بطارية بسعة 4520 مللي أمبير، إلا أنها لم تحقق نتائج مُرضية في نتائج واختبارات مراجعات الطرف الثالث. ولكن مرة أخرى، إذا كنت كل ما تريده هو هاتف يتمتع بتصميم أنيق ونحيف وقوي على صعيد مستوى الأداء، فبكل تأكيد لم تجد أفضل من هاتف Poco F3، ولا تنسى أنه هاتف 5G، مما يعني أنه الأفضل للاستخدام المستقبلي.