هذه هي خيارات الألوان التي ستأتي عليها سلسلة Galaxy S22!

على الرغم من أننا نتوقع الإعلان عن سلسلة Galaxy S22 في مطلع العام القادم، وتحديداً خلال حدث Samsung Unpacked الذي سينعقد في شهر فبراير المقبل، إلا أننا حصلنا على عدد لا بأس به من التسريبات التي تحتوي على معلومات وتفاصيل متعلقة بهواتف السلسلة الرائدة التالية.

مؤخراً، نشر Ross Young تغريدة جديدة على موقع تويتير، يدّعي فيها بأنه على علم بألوان سلسلة Galaxy S22، بالإضافة إلى أنه ستدخل مرحلة الإنتاج الكمّي بدءًا من الشهر القادم.

على كل حال، حساب Young يتمتع بسمعة طيبة جداً عندما يتعلق الأمر بتسريبات الهواتف الذكية الجديدة، ومن الممكن أن نأخذ تغريداته على محمل الجد والثقة.

ستأتي الطُرز القياسية في السلسلة Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus بخمسة ألوان اختيارية وهي الأسود والأبيض والوردي والذهبي والأخضر، في حين أن الطراز الرائد Galaxy S22 Ultra سيأتي بأربعة ألوان فقط وهي الأسود والأبيض والأخضر والأحمر الداكن. بالطبع من الممكن أن تختلف الألوان حسب المنقطة التي ستُباع فيها هواتف السلسلة.

وكما ذكرنا منذ قليل، ستدخل السلسلة الجديدة مرحلة الإنتاج الكمي/الضخم خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، مما يعني أنها من الممكن أن تصل إلى رفوف المتاجر في شهر فبراير.

من وجهة نظري المتواضعة، أعتقد أن هذه التسريبات ليست دقيقة تماماً، خاصة فيما يتعلق بموعد بدء عملية الإنتاج التي تتنبأ بالأسبوع الأول من شهر ديسمبر.

من المُرجح أن سامسونج تضع كامل تركيزها الآن على هاتف Galaxy S21 FE والمتوقع الإعلان عنه بشكل رسمي خلال معرض CES 2022. مما يعني أننا سنبدأ في رؤية سلسلة Galaxy S22 في مؤتمر MWC المقرر انعقاده في شهر فبراير.