فاير فون الهولندية تدخل سوق السماعات بإطلاقها أولى سماعاتها الذكية

دخلت شركة فاير فون الهولندية سوق السماعة الذكية؛ بعد أن طرحت أولى سماعاتها الذكية في الأسواق العالمية.

وعمدت الشركة الهولندية لصناعة سماعتها من مواد معاد تدويرها كاللدائن البلاستيكية، واعتمدت على تقنيات متطورة من أجل منح المستخدم صوت نقياً.

وزودت الشركة الهولندية سدادات الأذن بمشغل ديناميكي 10 ملم، يدعم تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة ANC للتخلص من الضجيج.

وستدعم السماعة الجديدة وضع Sound Through للاستماع للأصوات أثناء السير في الطرقات.

وتتميز كل سماعة باحتوائها على بطارية بسعة 45 مللي أمبير، وبمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IPX4، وستحتوي على علبة شحن بسعة 500 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لعدّة ساعات.

يذكر أنّ الشركة الهولندية ستوفر السماعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 100 يورو

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