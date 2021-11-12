بيع نسخة من أول حاسوب صنعته آبل بالمزاد العلني

أعلنت دار جون موران للمزادات عن بيع نسخة من أول حاسوب صنعته شركة آبل مقابل 400 ألف دولار أمريكي.

وقالت دار المزادات بأنّ المزاد أقيم يوم 9 نوفمبر الجاري في مدينة مونروفيا الأمريكية، وعرض فيه الحاسوب الذي يبلغ من العمر 45 عاماً.

وأشارت دار المزادات لأنّ حاسوب آبل1 القديم كان بحوزة أستاذ جامعي وطالبه الذي اشترى الجهاز مقابل 650 دولار أمريكي.

وقالت دار جون موران بأنّ الحاسوب يعمل بشكلٍ جيد، وبأنّ المشتري حصل مع الحاسوب على دليل المستخدم الخاص به، وبرنامج تشغيل نظام آبل.

ويتميز حاسوب آبل1 بعلبة الخشب المصنوعة من خشب الكوا والتي أضافها متجر بيتشوب في كاليفورنيا عندما اشترى 50 قطعة من هذه الأجهزة من الشركة الأمريكية.

يذكر أنّ دار المزادات لم تكشف عن هوية الشخص الذي فاز بالحاسوب النادر بناءً على طلبه.

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