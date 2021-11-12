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آيسر تطلق حاسوباً جديداً بمواصفات مميزة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة آيسر التايوانية اللثام عن حاسوب جديد بمواصفات تقنية مميزة أطلقت عليه Chromebook Spin 713.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i5-1135G7، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة التايوانية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 13.5 بوصة ودقة عرض 15049*2256 بمعدل سطوع 427 شمعةم2، وتتميز الشاشة بإمكانية التحكم بها عبر اللمس أو من خلال قلم ذكي.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة تتراوح ما بين 256 غيغا بايت و1 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 8 غيغا بايت قابلة للرفع حتى 32 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية تجعله يعمل لمدة 11 ساعة متواصلة، مكبرات صوتية توزع الأصوات توزيعاً ثلاثي الأبعاد، منافذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة التايوانية ستوفر الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 600 و650 دولار أمريكي.

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قناة 218 الليبية

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