ميزة التلوين الديناميكي بأندرويد 12 في طريقها لجميع هواتف الشركاء قريباً!

استطاعت لغة تصميم نمط “Material You” الجديدة في نظام أندرويد 12 أن تجلب مجموعة من الميزات الهامة لواجهة المستخدم، والتي من أبرزها وأهمها ميزة السمات الديناميكية التي من شأنها تحويل واجهة المستخدم وجميع عناصرها الأساسية والثانوية للتكيف مع لون الخلفية الأساسية المستخدمة على شاشة الهاتف الرئيسية.

هذه الميزة وصلت بالفعل إلى هواتف شركة جوجل Google Pixel، ومن خلال تقرير جديد بواسطة مشعل رحمن على موقع تويتر، تم رصد كود جديد بداخل مكتبة لغة تصميم Material You والذي يحتوي على العبارة التالية: “Add supporting manufacturer list of dynamic colors” والتي تعني باللغة العربية “إضافة قائمة الشركات الداعمة للألوان الديناميكية“.

وبموجب هذا، تم ذكر عدد كبير من الشركات المُصنعة للهواتف الذكية والتي اشتملت على أوبو وريلمي و ون بلس وفيفو وشاومي وموتورولا وانفنيكس وتكنو ونوكيا وشارب وسوني ولينوفو وجوجل وغيرها من الشركات الأخرى التي تعتمد هواتفها على نظام أندرويد الأساسي.

هذه المعلومات تفيد بأن ميزة السمات الديناميكية الخاصة بنظام أندرويد 12 في طريقها إلى جميع هواتف الشركاء، ومن المحتمل أن يتم إدراج المزيد من الشركات المصنعة خلال الفترة المقبلة. ومع ذلك، فإن الغريب في الأمر أنه لم يتم ذكر شركة سامسونج في القائمة.

ربما السبب في ذلك هو أن شركة سامسونج تستخدم نسختها الخاصة من الألوان الديناميكية مع إصدار واجهة One UI 4.0 التجريبي، ولكننا لسنا متأكدين مما إذا كانت تعتمد على مكتبة Material You أم لا.

جدير بالذكر أن ميزة السمات الديناميكية ستبدو مختلفة على هواتف الشركاء نظراً لأنه سيتم تفعيلها بناءً على خوارزميات ووجهات مستخدم مختلفة، مما يعني أنه من الضروري أن تظهر سمة التلوين الديناميكي بشكل مختلف قليلاً على هواتف الأندرويد الغير تابعة لشركة جوجل.

في الوقت الحالي، تعمل جميع الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد على تطوير واجهات المستخدم الخاصة بهم والمستندة على نظام أندرويد 12، وقد انتهت بالفعل كل من أسوس وسامسونج من المراحل التجريبية بسلاسة تامة، مما يعني أنهما مستعدين لإطلاق الإصدار النهائي والمستقر من الواجهة لجميع هواتفهم الرئيسية خلال وقت قريب.