حاسوب مُطور من لينوفو بمواصفات مهمة

رفعت شركة لينوفو الصينية النقاب عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Lenovo AIO520، وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Intel Core i5-1132H، ومعالج رسوميات Intel Iris Xe، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 23.8 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 720 بيكسل مزودة بميكرفونات مزدوجة مدمجة عازلة للضوضاء.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 16 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية قوية تجعله يعمل لعدّة ساعات، 4 منافذ USB-A، منفذ HDMI، منفذ RJ45 غيغا بايت، بلوتوث، واي فاي، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ لينوفو ستُوفر الحاسوب الجديد باللونين الأبيض والأسود، وستُطلقه في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 860 دولاراً أمريكياً.

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