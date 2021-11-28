إيطاليا تفرض غرامة على ابل للمرة الثانية على التوالي!

قرر القضاء الإيطالي فرض غرامة قدرها يزيد عن 11 مليون دولاراً أمريكياً بسبب استخدام بيانات المستخدمين والاستفادة منها مادياً دون علمهم، وكذلك تم فرض الغرامة على جوجل.

هذه هي المرة الثانية – خلال أقل من أسبوع – التي يتم فيها فرض غرامات مالية على ابل في نفس الدولة، فقد سبق وأن تم فرض غرامة زادت عن 230 مليون دولار أمريكي على كلٍ من ابل وأمازون بسبب ادعاء بالتواطؤ على تثبيت أسعار الايفون واحتكار بيعه.

بحسب البيان الرسمي الصادر عن هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية فإن الغرامة المالية المفرضة على ابل ترجع إلى سببين رئيسين: الأول هو نقص الشفافية والإفصاح عن المعلومات، أما الآخر فهو استخدام بيانات العملاء لأغراض دعائية وتجارية.

لا تقوم ابل بتمرير البيانات التي تجمعها عن المستخدمين لأطراف ثالثة بل تقوم بمعالجة تلك البيانات لتحسين خططها الترويجية والإعلانية وزيادة مبيعات الأجهزة الخاصة بها في السوق وكذلك عبر خدمات الآب ستور.

الغرامة المالية التي تزيد قيمتها عن 11 مليون دولار أمريكي – أو 10 مليون يورو – هي الحد الأقصى الذي ينص عليه القانون الإيطالي في مثل هذه الحالات.

للقضاء الإيطالي سوابق عدة في تغريم ابل كما حدث سابقاً في واقعة إبطاء هواتف الايفون ذات البطاريات القديمة، وكذلك الدعاية المضللة بخصوص مقاومة الايفون للماء قبل سنوات.