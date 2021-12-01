أبرز المزايا الجديدة المنتظرة لأجهزة ماك بوك آير 2022

خلال عام 2022 يتوقع أن تقوم ابل بالإعلان عن جهاز ماك بوك آير MacBook Air جديد خلال عام 2022 المقبل، وفي هذا المقال نستعرض معكم أهم المزايا الجديدة المنتظرة فيه.

تصميم جديد

جهاز ماك بوك آير MacBook Air 2022 من المتوقع أن يأتي بتصميم جديد على الأرجح سوف يشبه أجهزة ماك بوك برو 2021 الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

التصميم الجديد سيكون بدون انحناءات كما سيحتوي على منافذ أكثر وكذلك نوتش يضم الكاميرا في الشاشة مع حواف أقل.

الحواف بيضاء اللون

حواف الشاشة ستكون بيضاء اللون مثلما رأينا سابقاً مع جهاز iMac وقد تشبه في لوحة المفاتيح وأزرارها التي قد تأتي أيضاً بلون أبيض يشبه حواف الشاشة.

ألوان كثيرة

على عكس ما كان سائداً بطرح أجهزة الماك بوك بلون واحد أو لونين، ستقوم ابل بتوفير جهاز ماك بوك آير 2022 القادم بعدة ألوان هي الأزرق والأخضر والوردي والفضي والأصفر والبرتقالي والأورجواني، وقد يكون ذلك بهدف تمييز الجهاز أكثر عن الماك بوك برو.



شاشة من نوع جديد

ابل قد تضمن شاشة من نوع Mini LED في أجهزة ماك بوك آير القادمة بخلاف شاشات LCD المعتادة، وستأتي الشاشة بدون تقنية ProMotion التي تجعل معدل تحديث الشاشة يتغير تلقائياً وصولاً إلى 120 هيرتز.



معالج جديد

ستأتي أجهزة ماك بوك آير القادمة بمعالج جديد هو M2 والذي يعتبر تحديثاً للجيل الأول M1، قد لا يكون بنفس قوة معالجات M1 Pro / Max في ماك بوك برو لكنه سيحمل تحسينات عدة في الأداء ودعم الرسوميات.

كل ما سبق هو مجرد توقعات وتكهنات تستند إلى شائعات وتقارير صحفية وليست معلومات رسمية صادرة عن ابل، من المتوقع الإعلان عن الجهاز في النصف الثاني من عام 2022.