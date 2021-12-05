هل يحجم المستهلكون عن شراء ايفون 13 هذا العام؟

نحن الآن مقبلون على أعياد رأس السنة الميلادية وهي تعتبر موسم التسوق الأكبر على مدار العام، وعليها تعول الكثير من الشركات لتحقيق قفزة في المبيعات ونفس الأمر ينطبق على ابل ومبيعات الايفون.

هذا العام قد تكون هناك مشاكل تحول دون تحقيق ابل المبيعات المرجوة خلال موسم أعياد الميلاد وذلك راجع إلى سببين رئيسين، الأول هو نقص هواتف ايفون 13 المطروحة في الأسواق والثاني هو إحجام المستخدمين عن الشراء لنقص المعروض.

وكانت ابل بالفعل قد قررت خفض إنتاج الايفون بنحو 10 ملايين وحدة بسبب مشاكل في توفير القطع وسلاسل التوريد على أمل أن يتم حل المشكلة بحلول العام القادم.

هذا وقد أضرت أزمة نقص المكونات كثيراً بآبل حيث تقدر الخسائر التي تكبدتها الشركة حتى الآن بما يفوق الـ 6 مليارات دولار أمريكي بحسب تصريحات رسمية.

هاتف ايفون 13 تم إطلاقه نهاية شهر سبتمبر الماضي، ومن ذلك الحين وهناك نقص متفاوت في المطروح من الهاتف بإصداراته المختلفة.

المفترض أن الربع السنوي الذي يلي إطلاق السلاسل الجديدة من الايفون هو الأكثر مبيعاً مقارنة بالفترات الأخرى خلال العام، وتصل ذروة المبيعات خلال موسم أعياد رأس السنة الميلادية.

تشير آخر التقارير أن المستهلكين حالياً سوف يدفهم نقص المعروض من هواتف ايفون 13 إلى تجنب الشراء هذا العام والانتظار للعام المقبل لحين إطلاق هواتف ايفون 14.

يساهم في تعزيز ذلك كون الفارق بين إصدارات ايفون 12 للعام الماضي وايفون 13 ليست كبيرة للغاية، وأن الترقية الأكبر ستكون مع هواتف ايفون 14 العام المقبل.

من الشركات أيضاً التي تعاني من موقف مشابه لأبل شركة سوني التي قامت بإطلاق جهاز بلايستيشن 5 في الأسواق بداية شهر نوفمبر الماضي، ولا زالت تعاني من أزمة في توفير الجهاز بما يتماشى مع حجم الطلب عليه.