Xiaomi 12 – من المُرجح أن تُعلن شاومي عن ثلاث هواتف جديدة يوم 28 ديسمبر!

بناءً على تسريبات تم رصدها على موقع Gizmochina فلن تكون شاومي هي أول شركة تُعلن عن هواتف بمعالج كوالكم الجديد Snapdragon 8 Gen 1.

يُقال بأن شركة شاومي تعتزم الإعلان عن 3 هواتف رئيسية جديدة ضمن سلسلة Xiaomi 12 وسيتم إطلاقها هذا الشهر، ربما يوم 28 ديسمبر وليس 12 ديسمبر كما كنا نعتقد.

أكد الرئيس التنفيذي للشركة مؤخراً بأن هواتف شاومي ستكون أول من يستخدم شريحة كوالكم الجديدة Snapdragon 8 Gen 1، ولكن بما أن شركة موتورولا – Motorola تعتزم إطلاق هاتفها الرائد Edge 30 Ultra يوم 9 ديسمبر القادم، فمن المؤكد أن شاومي لن تكون هي الشركة الأولى.

بغض النظر عن موعد الطرح، فيقول المُسرب الشهير Digital Chat Station على حسابه بأنه من المتوقع ظهور 3 هواتف جديدة من شاومي في وقت واحد، وهذه الهواتف هي Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12X.

جدير بالذكر أنه من الممكن أن تستبدل الشركة لقب Pro بــ Ultra، ومن المعروف أن أقوى هاتف رائد للشركة الصينية في الوقت الحالي هو دائماً إصدار Ultra.

وبالتالي من الضروري أن يأتي Xiaomi 12 Pro أو Xiaomi 12 Ultra بشريحة Snapdragon 8 Gen 1 نظراً لأنه سيكون أقوى هواتف السلسلة. ربما يتم اعتماد الطراز القياسي Xiaomi 12 بنفس شريحة المعالجة أيضاً، ولكن من المستبعد أن يعتمد Xiaomi 12X على هذا المعالج.

يُقال بأن طراز Xiaomi 12X سيأتي بحجم صغير بمثابة هاتف Mini وسيحتوي على شاشة 6.22 بوصة وسيتم تشغيله بمعالج Snapdragon 870 وسيكون هاتف ميسور التكلفة وأرخص بفارق كبير عن هواتف السلسلة الرئيسية الأخرى.

للأسف لا تزال مواصفات الهواتف طي الكتمان، ولكن بالتأكيد يمكننا توقع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz وخاصة لهواتف السلسلة الرئيسية مثل Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro وستدعم تقنية الشحن فائق السرعة وربما بقدرة تزيد عن 100 واط.

سيتم تصنيع هواتف السلسلة من المعدن والزجاج وستأتي بقدرات تصوير فوتوغرافي فائقة الجودة. على كل حال، سننتظر الحصول على مزيداً من التفاصيل حول هواتف سلسلة Xiaomi 12 خلال الأيام القليلة القادمة.