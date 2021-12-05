الفنانة السورية أنطوانيت نجيب تدخل العناية المركزة

كشفت سماح شويري، ابنة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، عن التطورات الصحية لوالدتها التي دخلت العناية المركزة؛ بسبب تدهور صحتها.

وقالت سماح، بأنّ والدتها تعرضت لأزمة صحية دفعتهم لإدخالها مستشفى الأسد الجامعي، حيث وضعت في العناية المركزة، وأشارت أنّ والدتها بوضع مستقر حالياً، لكنّه غير جيد؛ فهي لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد.

وأوضحت سماح، بأنّ الفنانة المخضرمة تعاني من انصباب وتراكم السوائل في الرئة؛ بسبب قيامها بغسيل الكلى، وطلبت من محبيها الدعاء لها لكي تتجاوز هذه المحنة. من جانبه، طمأن الفنان السوري فراس إبراهيم عشاق أنطوانيت عن صحتها، وقال بأنّه زارها في المستشفى واطمأن عنها.

وكانت الفنانة القديرة قد مرت بعدّة أزمات صحية، أدخلتها المستشفى بسب معاناتها من أمراض الشيخوخة.

يذكر أنّ أنطوانيت نجيب اشتهرت خلال مسيرتها بتقديم أدوار الأم، ومن أبرز الأعمال التي قدمتها: رياح الخماسين، الفصول الأربعة، شارع شيكاغو، مبروك، الدبور، الشام العدية وغيرها

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