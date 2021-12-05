ماجد الكدواني وهند صبري يتقاسمان بطولة فيلم جديد

كشفت شركة إنتاج أحمد الجنايني عن استعدادها لتصوير فيلم فضل ونعمة، الذي سيلعب بطولته كل من الفنان المصري ماجد الكدواني والفنانة التونسية هند صبري.

وقالت الشركة المنتجة أنّ الفيلم الجديد سيكون من تأليف السيناريست أيمن وتار، وإخراج رامي إمام نجل الفنان عادل إمام، في حين لم تكشف عن بقية الفنانين الذين سيشاركون فيه.

ويعدّ هذا التعاون الثالث بين الفنان ماجد الكدواني والمنتج أحمد الجنايني بعد أن قدما سابقاً فيلم وقفة رجالة، ومسلسل موضوع عائلي.

يذكر أنّ مسلسل موضوع عائلي يحقق حالياً نجاحاً كبيراً، حيث يتصدر قائمة الأعلى مشاهدات على منصة شاهد.

يُشار إلى أن مسلسل موضوع عائلي من بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، طه دسوقي، محمد رضوان، محمد القس، وسماء إبراهيم

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