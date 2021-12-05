تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – تطبيقات مميزة مختارة بعناية وعروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Vinyls – مشغل موسيقى محترف

هو مشغل موسيقى مميز يتمتع بواجهة استخدام جذابة وعدد من الانتقالات والتأثيرات الحركية الخاصة كما يدعم الوضع الليلي بالإضافة إلى ويدجت على الشاشة الرئيسية ومزايا أخرى مميزة فضلاً عن كونه يعمل على الايفون والايباد وماك.



السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Easy Sum لمساعدتك في التسوق

تطبيق مميز يساعدك على التسوق وإعداد القوائم التي تود شرائها، وحساب التكلفة الإجمالية لتجربة تسوق أفضل وأقل تشتتاً.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق DayCost Pro – لإدارة أموالك ومصاريفك

هو تطبيق يتيح لك إدارة نفقاتك ومصاريفك ومعرفة كيف يتم إنفاقها في مختلف نواحي الحياة، يتيح لك التطبيق أيضاً إمكانية إرفاق الفواتير وعرض ملخص بياني للإنفاقات وميزة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات وحفظ التطبيق بكلمة مرور وغيرها من المزايا.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق My Pill Reminder للتذكير بمواعيد الأدوية

هو تطبيق يساعدك ويساعد أحباءك على تناول الأدوية في مواعيدها بانتظام بالجرعات الطبية المقررة، قم بإضافة الدواء الذي تريد والميعاد المحدد له وسوف يتولى التطبيق مهحة تذكيرك به كلما حان موعده.



السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Vigoto لإنشاء خلفيات حية

هو تطبيق مميز يتيح لك إنشاء خلفيات حية Live Wallpapers من مقاطع الفيديو أو الصور المتحركة أو الصور البانورامية او مجموعة صور ثابتة ووضعها على الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق File Manager & Browser لإدارة الملفات

هو تطبيق متعدد المهام يمكن من خلاله إدارة كافة الملفات المخزنة على الايفون والايباد بالإضافة تشغيل الملفات بأنواعها سواء ملفات وورد أو باوبوينت أو PDF وكذلك الملفات الصوتية والملفات المضغوطة وغير ذلك.

السعر : مجاني

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متصفح DuckDuckGo الآمن

هو متصفح آمن من شركة DuckDuckGo من خلاله تستطيع تصفح الإنترنت دون أن تقوم المواقع الإلكترونية والخدمات الإعلانية من تتبع نشاطك واستغلال بياناتك، كما يقوم بحذف بيانات جلسة التصفح، كما يمكنك قفل المتصفح ببصمة الوجه والإصبع.

السعر : مجاني

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تطبيق YepNoteS لتسجيل الملاحظات

هو تطبيق مميز يتيح لك تسجيل الملاحظات اليومية والقوائم وتذكيرك بالمهام بطريقة مميزة مع واجهة استخدام جذابة. التطبيق مجاني تماماً.

السعر : مجاني