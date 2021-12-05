مُسِنّ ألماني يهبط بطائرته بشكل اضطراري على طريق سريع

نجا مُسِنّ ألماني لم تكشف هويته، من الموت المحتم بعد اصطدام طائرته بشاحنة عند هبوطها اضطرارياً على طريق سريع قريب من مدينة بيرمانسينس.

وقالت شرطة المدينة إنّ المُسنّ البالغ من العمر 72، كان يقود طائرة بمحرك واحد قبل أن يُفاجأ بحدوث عطل فيها، الأمر الذي دفعه لتنفيذ هبوط اضطراري على طريقٍ سريع.

وأشارت الشرطة إلى أنّ الطائرة اصطدمت عند هبوطها بشاحنة كانت تسير على الطريق، وأوضحت أنّ الحادث أسفر عن إصابة الطيار بجروح بسيطة، في حين لم يُصب سائق الشاحنة بأي جروح.

وأكدت الشرطة فتح الطريق بعد إزالة آثار الحادث، ونقل المُسنّ إلى المستشفى من أجل تقديم العلاج اللازم له.

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