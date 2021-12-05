شاومي تطلق شاشة بحواف نحيفة ودقة عرض 4K

رفعت شركة شاومي الصينية، النقاب عن شاشة جديدة، بحواف نحيفة، ودقة عرض 4K أطلقت عليها Xiaomi Monitor 27-inch 4K.

وزودت الشركة الصينية شاشتها الجديدة، بلوحات IPS LCD مقاس 27 بوصة، ودقة عرض 3840*3840 بيكسل، وجودة عرض 4K، وسطوع 400 nit.

وستدعم الشاشة معايير PANTONE لدقة الألوان، وتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 99%، وتغطية ألوان sRGB بنسبة 100%.

وأكدّت شاومي، تميز شاشتها الجديدة بوجود أكثر من نمط احترافي، يشمل تصميم CG وCAD، وبدعمها معايير TUV Rheinland التي تؤكد على خفض الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة، وتغيير معايير VESA DisplayHDR 400 HDR، وتعتيم DC.

وستحتوي الشاشة على منفذي HDMI 2.1، منفذ DP1.4، منفذ USB-C، منفذ UAB-A، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية، ستوفر الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية، خلال الفترة القادمة، بسعر يصل إلى 549 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية