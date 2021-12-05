غوغل توفر ميزة المجلد المغلق لجميع مستخدمي تطبيق Google Photo

في إطار سعيها لتعزيز الخصوصية والأمان قامت شركة غوغل الأمريكية بتوفير ميزة المجلد المغلق لتطبيق Google Photo.

وستوفر الميزة الجديدة معايير عالية لحماية خصوصية المستخدم، حيث يتم غلق المجلد في تطبيق صور غوغل على الصور ومقاطع الفيديو المحددة من المستخدم.

وقالت الشركة الأمريكية إن الصور التي يتم تخزينها في المجلد المغلق لا تحمل، ولا تظهر للمستخدم في التطبيق، ولن تظهر إلّا في حال قام المستخدم بإزالتها من المجلد المغلق.

ولتفعيل الميزة الجديدة يجب أن يتجه المستخدم نحو تبويب المكتبة ومن ثم اختيار تبويب الأدوات المساعدة، ثم التمرير للأسفل من أجل الوصول للمجلد المغلق وتفعيله.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية بدأت بتوفير الميزة لجميع المستخدمين بشكل تدريجي، حيث سيصل لكل مستخدم إشعار يبلغ بوصول الميزة إليه.

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