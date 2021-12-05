متقاعدة روسية تفاجىء الجميع بقوتها البدنية الهائلة أثناء هروبها من الشرطة

شهدت مدينة سوخوي لوغ الواقعة في منطقة الأورال الروسية حادثة غريبة، حيث فاجأت متقاعدة روسية رجال الشرطة وسكان بنايتها بقدرتها البدنية الهائلة.

وقالت الشرطة إن المتقاعدة البالغة من العمر 66 عاماً هربت أثناء المطاردة، حيث قامت بدخول شقة جيرانها في الطابق الرابع قبل أن تتسلق الشرفة وتصعد منها نحو الطابق الخامس في البناء المتعدد الشقق بدون أن تعتمد على أي معدات أمان أثناء التسلق.

وأشارت الشرطة إلى أن المرأة التي لم تكشف هويتها قد هددت بتفجير البناء بعدما فتحت الغاز في منزلها، الأمر الذي أجبر الشرطة على إجلاء 48 شخصاً، قبل أن تتمكن في النهاية من السيطرة على الموقف.

يذكر أنّ الشرطة ألقت القبض في نهاية المطاف على المرأة، بدون أن تكشف عن الأسباب التي دفعتها لاعتقالها.

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