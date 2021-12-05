منوعات

متقاعدة روسية تفاجىء الجميع بقوتها البدنية الهائلة أثناء هروبها من الشرطة

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة سوخوي لوغ الواقعة في منطقة الأورال الروسية حادثة غريبة، حيث فاجأت متقاعدة روسية رجال الشرطة وسكان بنايتها بقدرتها البدنية الهائلة.

وقالت الشرطة إن المتقاعدة البالغة من العمر 66 عاماً هربت أثناء المطاردة، حيث قامت بدخول شقة جيرانها في الطابق الرابع قبل أن تتسلق الشرفة وتصعد منها نحو الطابق الخامس في البناء المتعدد الشقق بدون أن تعتمد على أي معدات أمان أثناء التسلق.

وأشارت الشرطة إلى أن المرأة التي لم تكشف هويتها قد هددت بتفجير البناء بعدما فتحت الغاز في منزلها، الأمر الذي أجبر الشرطة على إجلاء 48 شخصاً، قبل أن تتمكن في النهاية من السيطرة على الموقف.
يذكر أنّ الشرطة ألقت القبض في نهاية المطاف على المرأة، بدون أن تكشف عن الأسباب التي دفعتها لاعتقالها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك