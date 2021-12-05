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جوائز فرانكفون للسينما تمنح هند صبري جائزة أفضل ممثلة عن فيلم نورا ترحل

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منحت إدارة مهرجان فرانكفون للسينما جائزة أفضل ممثلة في النسخة السابعة من المهرجان للممثلة التونسية هند صبري عن دورها في الفيلم التونسي نورا ترحل.

وقام منتج الفيلم البلجيكي ستيفان تيلمان باستلام الجائزة عوضاً عن النجمة التونسية التي لم تتمكن من حضور المهرجان.

وعبّرت النجمة التونسية من خلال رسالة فيديو مصورة عن سعادتها للفوز بالجائزة، وتقدمت بالاعتذار لعدم حضورها الحفل بسبب ارتباطها بالسفر لجدة السعودية من أجل المشاركة كعضوة لجنة تحكيم مسابقات الأفلام الطويلة في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر.

وقالت هند إنها سعيدة لفوزها بالجائزة التي تضم عدد كبير من الدول الناطقة باللغة الفرنسية، وأكدّت فخرها بحصولها عليها رغم مشاركة عدد كبير من النجوم العالميين في المسابقة.

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قناة 218 الليبية

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