جوائز فرانكفون للسينما تمنح هند صبري جائزة أفضل ممثلة عن فيلم نورا ترحل

منحت إدارة مهرجان فرانكفون للسينما جائزة أفضل ممثلة في النسخة السابعة من المهرجان للممثلة التونسية هند صبري عن دورها في الفيلم التونسي نورا ترحل.

وقام منتج الفيلم البلجيكي ستيفان تيلمان باستلام الجائزة عوضاً عن النجمة التونسية التي لم تتمكن من حضور المهرجان.

وعبّرت النجمة التونسية من خلال رسالة فيديو مصورة عن سعادتها للفوز بالجائزة، وتقدمت بالاعتذار لعدم حضورها الحفل بسبب ارتباطها بالسفر لجدة السعودية من أجل المشاركة كعضوة لجنة تحكيم مسابقات الأفلام الطويلة في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر.

وقالت هند إنها سعيدة لفوزها بالجائزة التي تضم عدد كبير من الدول الناطقة باللغة الفرنسية، وأكدّت فخرها بحصولها عليها رغم مشاركة عدد كبير من النجوم العالميين في المسابقة.

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