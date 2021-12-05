شركة بريطانية تدخل موسوعة غينيس والسبب الغسالات المستعملة

نجحت شركة بريطانية مهتمة بإعادة التدوير في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما قامت ببناء أكبر هرم في العالم من الغسالات المستعملة.

وكانت الشركة البريطانية قد أطلقت حملة بهدف زيادة الوعي حول أهمية إعادة التدوير الإلكترونية، وطلبت التبرع بالغسالات القديمة لتقوم بإعادة تدويرها.

وتمكنت الشركة من إعادة تدوير 1496 غسالة بنت بها هرم بلغ ارتفاعه 13 متراً ليكون أطول هرم مصنوع من الغسالات في العالم.

وقالت الشركة البريطانية إنها اتخذت قرار جمع الغسالات بعدما أثبتت دراسة قامت بها بأنّ 68% من البريطانيين قلقين بشأن مكان وكيفية التخلص من نفايتهم الإلكترونية.

يذكر أنّ الشركة البريطانية تروج لشعار حياة جديدة بدون مكب نفايات، حيث تهدف لمنح العناصر القديمة حياة جديدة من خلال إعادة تدويرها أو تسكينها، أو إصلاحها.

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