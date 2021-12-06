📹 العشية.. مصراتة تقيم معرضاً فنياً لدعم مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة

أقيم بمدينة مصراتة، معرض ذوي الهمم، لدعم مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الفنون التشكيلة، تحت شعار “باختلافنا قادرون”، المعرض شهد مشاركة واسعة من بنغازي وطرابلس وسبها.. الفيديو التالي وجولة داخل معرض “ذوي الهمم”.

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