📹 العشية.. مصراتة تقيم معرضاً فنياً لدعم مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة

أقيم بمدينة مصراتة، معرض ذوي الهمم، لدعم مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الفنون التشكيلة، تحت شعار “باختلافنا قادرون”، المعرض شهد مشاركة واسعة من بنغازي وطرابلس وسبها.. الفيديو التالي وجولة داخل معرض “ذوي الهمم”.
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
مدينة صينية تمنح المصابين بكورونا مكافأة مالية
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
فوز فيلم “غُدوة” التونسي بجائزة النقاد بمهرجان القاهرة السينمائي
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك