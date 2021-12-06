منوعات

📹 العشية.. مصراتة تقيم معرضاً فنياً لدعم مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة

تم النشر منذُ 23 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم بمدينة مصراتة، معرض ذوي الهمم، لدعم مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الفنون التشكيلة، تحت شعار “باختلافنا قادرون”، المعرض شهد مشاركة واسعة من بنغازي وطرابلس وسبها.. الفيديو التالي وجولة داخل معرض “ذوي الهمم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك