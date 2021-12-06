نجاح كبير لمسلسل بارانويا لقصي خولي

حقق مسلسل بارانويا للفنان السوري قصي خولي نجاحاً كبيراً بعد عرض أول حلقتين منه على منصة شاهد، وتصدر المسلسل الترند في دول عربية وأوربية عدة.

وتميزت الحلقتين التي تم عرضهما بالأكشن والإثارة والتشويق، حيث تميزت القصص التي تجمع الشخصيات بغموضها وتشابكها بشكل كبير.

وكان النجم السوري قد قام بتغيير لوكه ليصبح شبيه بالممثل جوني ديب من أجل هذا العمل.

من جهة أخرى يتابع قصي خولي حالياً تصوير مشاهده في مسلسل الوسم الذي سيخرجه المخرج سيف الدين سبيعي.

يذكر أنّ مسلسل بارانويا من إخراج أسامة عبيد الناصر، وإنتاج شركة الصباح للإنتاج الفني، وبطولة نخبة من النجوم أمثال قصي خولي، ريم نصر الدين، سعيد سرحان، جنيد عز الدين، سارة أبي كنعان، ريتا حايك، وداليدا خليل التي ستظهر كضيفة شرف.

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