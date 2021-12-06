لجنة التجارة الفيدرالية تسعى لإيقاف استحواذ NVIDIA على ARM

فاجأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركة NVIDIA بعدما رفعت قضية لوقف استحواذها على شركة ARM بعد التوصل في العام الماضي لاتفاق تام للاستحواذ على الشركة.

وكانت الشركة الأمريكية قد تعرضت لانتقادات كبيرة من قبل شركات التقنية الأخرى بعدما أعلنت استحواذها على شركة ARM مقابل 40 مليار دولار أمريكي، حيث اعتبرت شركات العاملة في قطاع المعالجات وأشباه الموصلات بأنّ هذا الاستحواذ سيجعل الشركة الأمريكية تسيطر على السوق وتحتكر المنتجات.

من جانبها قالت لجنة التجارة الأمريكية إنها قلقة من حصول NVIDIA على معلومات حساسة من ARM حول عملائها.

يذكر أنّ الصفقة تعرضت لصعوبات عديدة في عدّة دول كبريطانيا وغيرها إلّا أنّ NVIDIA وARM نجحوا في التغلب عليه قبل أن يصدما بقرار لجنة التجارة الفيدرالية.

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