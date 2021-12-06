سامسونج تطرح الإصدار التجريبي من واجهة One UI 4.0 لهواتف سلسلة Galaxy S10!

طرحت مؤخراً شركة سامسونج الإصدار التجريبي من واجهة One UI 4.0 المستند على أندرويد 12 من أجل هواتف سلسلة Galaxy S10.

وقد أكد مدير الإصدارات التجريبية في منتديات مجتمع سامسونج الرسمي للشركة الكورية الجنوبية أنه يُمكن الإن لمستخدمي هواتف مثل Galaxy S10e و Galaxy S10 و +Galaxy S10 التسجيل لاختبار أحدث نسخة من واجهة المستخدم المستندة على آخر نظام أندرويد.

من المتوقع أن يتم فتح الإصدار التجريبي لمستخدمي هواتف سلسلة Galaxy S10 في الولايات المتحدة ألأمريكية وبقية البلدان الأخرى خلال الفترة المقبلة.

سيتعين على المستخدمون البحث عن إشعار One UI 4.0 beta بداخل تطبيق Samsung Members وبالطبع سيكونون مُضطرين على التسجيل في البرنامج باستخدام حساب سامسونج.

وكما تعلمون، فإن واجهة One UI 4.0 جلبت العديد من التحسينات الذكية للهواتف والأجهزة اللوحية ولا سيما وظهر تصميم الواجهة الجديد.

من أبرز مزايا الواجهة الجديدة ميزة Color Pallete والتي تتيح القدرة على استخراج اللون الأساسي المستخدم في الخلفية الرئيسية وتطبيق هذا اللون على جميع عناصر واجهة المستخدم للحصول على مظهر أنيق ومتناسق. وبالطبع هذه الميزة مستوحاة من نمط Material You اللغة الجديدة التي تم تطويرها خصيصاً لنظام أندرويد 12 من شركة جوجل.

وبجانب المظهر الجمالي، فقد اهتمت سامسونج بتطوير وتحسين بعض التطبيقات مثل تطبيق الأوراق والمستندات المالية وميزات الخصوصية والأمان. وهنالك العديد من التحسينات في واجهة المستخدم التي تساعد على تعزيز تجربة المستخدم بوجه عام.

سامسونج كانت واحدة من الشركات التي تعرضت لهجمات النقاد على مر السنين بسبب بطء طرحها لإصدارات البرامج الحديثة لنظام أندرويد، ولكن قد تغير هذا الأمر وبشكل جزري خلال العامين الماضيين. واليوم أصبحت من أوائل الشركات التي تهتم بطرح التحديثات الأمنية في مواعيد استثنائية وكذلك نفس الأمر بالنسبة للتحديثات الرئيسية المستندة على نظام أندرويد نفسه.

طرحت الشركة بشكل رسمي واجهة One UI 4.0 لهواتف سلسلة Galaxy S21، ومن المؤكد أنها تعمل في الوقت الحالي من أجل إطلاق الإصدار النهائي والمستقر من الواجهة من أجل هواتفها القابلة للطي. وبالتأكيد ستتمكن سلاسل سامسونج الأخرى من الحصول على الواجهة الجديدة مع مطلع العام المقبل.