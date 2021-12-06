مع مطلع العام الجاري كشفت جوجل عن ميزة مهمة في تطبيق الصور Google Photos وهي ميزة المجلد المغلق Locked Folder إلا أنها كانت حصرية فقط لهواتف جوجل بكسل الخاصة بها. فما هي تلك الميزة؟ وهل ستتوفر على كل الأجهزة قريبا؟

ما هي ميزة المجلد المغلق في تطبيق صور جوجل؟

هي خاصية مهمة تتيح للمستخدم تخزين الصور ومقاطع الفيديو الحساسة بعيداً عن أعين المتطفلين في مجلد خاص يُعرف بالمجلد المغلق Locked Folder.

يمكن حماية المجلد باستخدام كلمة مرور أو أي من طرف التحقق الأخرى في الهاتف كبصمة الإصبع وبصمة الوجه.

عند حفظ الصور ومقاطع الفيديو في المجلد المغلق لا يتم نسخها احتياطياً إلى حسابك على سحابة الآي كلاود، ولا يمكن نقلها إلى جهاز آخر، كما أنها عرضة للفقدان تماماً إذا قررت مسح تطبيق جوجل للصور بدون إخراجها من المجلد.

هواتف سامسونج لديها بالفعل خاصية المجلد الآمن Secure Folder والذي من خلاله يمكن للمستخدم إخفاء وحفظ ما يريده من ملفات داخل هذا المجلد المحمي بكلمة مرور أو بصمة الوجه والإصبع.

هناك طريقة لإخفاء الصور ومقاطع الفيديو على الايفون والايباد في تطبيق الصور الافتراضي على الجهاز، لكنها تبدو بدائية وغير عملية.

هل ستتوفر هذه الميزة لكل الأجهزة؟

حالياً تعمل هذه الميزة على أجهزة جوجل بكسل فقط، وخلال الأيام المقبلة سوف نراها كذلك على أجهزة سامسونج جالكسي ولاحقاً على بقية هواتف ولوحيات الأندرويد.

أيضاً تعمل جوجل حالياً على تحديث جديد للتطبيق موجه لأجهزة الايفون والايباد سوف يحمل هذه الميزة الجديدة، والذي ستكون ذات فائدة كبيرة لأن مستخدمي الايفون والايباد لا توجد لديهم خيارات كثيرة فيما يتعلق بالحفظ الآمن للصور والفيديو.