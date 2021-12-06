سلسلة Redmi K50 تتألف من 4 طُرز مختلفة – الإطلاق في شهر فبراير القادم!

من المؤكد أن شركة ريدمي – Redmi تعمل حالياً على سلسلة هواتفها الرائدة التالية Redmi K50 والتي يُقال عنها أنها تتألف من 4 طُرز مختلفة.

بناءً على التسريبات، هاتفان من التشكيلة الجديدة سيأتيان بمعالجات ميديا تيك التي تم إطلاق إحداهما مؤخراً، Dimensity 9000 والأخر Dimensity 7000 الذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

في حين أن هاتفين أخرين من سلسلة Redmi K50 سيحتويان على معالجات كوالكم الرائدة، الأول بمعالج Snapdragon 870 SoC والأخر سيأتي مدعوماً بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

بالتأكيد سيتم تشغيل جميع هواتف السلسلة بواجهة مستخدم MIUI 13، والتي تستند على نظام أندرويد 12. البعض يقترح أنها من الممكن أن تكون مستندة على أندرويد 11، ولكننا نستبعد ذلك خاصة وأن شاومي تعتزم طرح واجهة MIUI 13 المستندة على أندرويد 12 في شهر فبراير المقبل.

والآن، آخر التسريبات الصادرة من حساب Digital Chat Station على موقع Wiebo تقترح بأن ريدمي تعتزم إطلاق سلسلة Redmi K50 خلال الربع الأول من عام 2022، وتحديداً خلال شهر فبراير. وسيتم إطلاق السلسلة في موطن الشركة الرئيسي، الصين، بحلول نهاية نفس الشهر.

هذا هو نفس السبب الذي يجعلنا نعتقد أن بأن جميع هواتف السلسلة ستحصل على واجهة MIUI 13 المستندة على أندرويد 12. وفي أخبار ذات صلة، من المقرر أن تطرح شاومي سلسلة Xiaomi 12 في شهر ديسمبر الجاري.

بالنظر إلى تشكيلة شرائح المعالجة التي تتمتع بها سلسلة Redmi K50، فمن المؤكد أنها ستضع كامل تركيزها على الألعاب، ربما تأتي هذه الهواتف بأسماء مثل Redmi K50 Gaming و Redmi K50 Gaming Pro مثلما رأينا مع سلسلة Redmi K40.

يُقال أيضاً بأن معالج Dimensity 9000 SoC سيكون من نصيب طراز Redmi K50 Gaming Pro. ومن المُرجح أن يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

بما إنه هاتف ألعاب فبالتأكيد سيتمتع بتقنيات وآليات تبريد احترافية من أجل تبديد درجات حرارته المرتفعة بكفاءة عالية. ومن المؤكد أن يأتي ببطارية سعتها لا تقل عن 5000 مللي أمبير في الساعة مع الدعم لتقنية الشحن السريع بقدرات عالية.

في النهاية، البعض يعتقد أن تأتي بعض هواتف السلسلة بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. وسيتم الإعلان عن السلسلة الجديدة بحلول شهر فبراير من العام المقبل.