طرح البوستر الرسمي لفيلم حكاية في دمشق

كشفت المؤسسة العامة للسينما عن البوستر الرسمي لفيلم حكاية في دمشق والذي يجري تصويره حالياً في العاصمة السورية دمشق.

وتصدر الفنان العالمي غسان مسعود البوستر الرسمي للفيلم، حيث ظهر جالساً على كرسي وبيده عود يعزف عليه، في حين كانت خلفية البوستر صورة لحارات الشام القديمة.

وتدور أحداث الفيلم في إحدى حارات الشام القديمة، وتسلط الضوء على الإنسان السوري وما عاناه خلال الحرب التي تمر فيها سوريا.

كما يظهر الفيلم تداعيات الحرب على العلاقات الإنسانية، وحب السكان لمدينتهم والذي ساهم في صمودها خلال سنين الحرب.

وفيلم حكاية في دمشق من سيناريو وحوار سماح القتال، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد، وبطولة غسان مسعود، رنا كرم، لجين إسماعيل، وجيانا عنيد.

يذكر أنّ غسان مسعود انتهى مؤخراً من تصوير الجزء الثاني من مسلسل مقابلة مع السيد آدم المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

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