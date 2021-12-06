أوبر تعزز الأمان في سياراتها بهذه الخاصية

في إطار سعيها لتوفير الحماية وتعزيز أمان الركاب، قامت شركة أوبر بإطلاق ميزة جديدة تضم 3 خصائص بهدف تحسين عوامل الأمان والسلامة.

وقالت أوبر بأنّها ستبدأ بإرسال تنبيه للركاب عند قيام السائق بالسير بطريق غير متوقع، أو في حال توقف بشكلٍ مفاجئ وغير متوقع، بالإضافة لتوفيرها خياراً يتيح للراكب التسجيل الصوتي للرحلة.

وأشارت أوبر لأنّ التسجيل الصوتي للرحلة سيكون متاحاً حالياً في 14 دولة في أميركا اللاتينية، مضيفةً أنّها بدأت باختبار هذه الميزة في 3 مدن أمريكية هي لويسفيل، كانساس سيتي، ودورام.

وأكدّت بأنّ تفعيل الميزة سيكون اختيارياً، حيث سيصل للمستخدم تنبيه بتشغيل السائق لهذه الميزة، وأوضحت أوبر بأنّ التسجيلات ستحفظ بشكلٍ مشفر ولن تقدر أوبر على الوصول إليها، ولن تستخدم إلّا في حال كان هناك شكوى حول سوء الخدمة، حيث يقوم الراكب حينها بتقديم البيانات بنفسه لتعزيز موقفه في حال أراد ذلك.

يذكر أنّ أوبر أكدّت أنّ الميزة الجديدة ستصل لباقي الدول بشكل تدريجي بعد الانتهاء من الفترة التجريبية.

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