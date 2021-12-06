الفيروسات أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً على مستخدمي الاندرويد – إصابة أكثر من 300.000 هاتف هذا العام!

فيروسات الــ Trojans أو ما تُعرف باسم “أحصنة طروادة” متواجدة منذ فترة زمنية طويلة وهي لا تستهدف نظام أندرويد فحسب. ولكن شيئاً فشيئاً، أصبحت هذه الفيروسات تشكل تهديداً حقيقياً على مستخدمي الأندرويد.

في هذا التقرير سنوضح لكم لماذا أصبحت فيروسات أحصنة طروادة تشكل خطراً حقيقياً على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد. فمن خلال آخر التقارير تبيت أن هناك أكثر من 300.000 هاتف أندرويد مصاب بها خلال هذا العام فقط.

ولكن الشيء الوحيد الذي يستدعي القلق تجاه هذه التقارير هو أن هذه الفيروسات الخطيرة استطاعت إيجاد طريقها الآمن بداخل متجر جوجل بلاي، على الرغم أنه من المفترض أن يكون متجر جوجل بلاي هو الملاذ الآمن والموثوق لجميع مستخدمي الأندرويد، وهو بالفعل كذلك.

ولكن هناك دائماً طرق ملتوية وبعض الثغرات التي يتمكن مطوري التطبيقات من استغلالها للوصول إلى المتجر. ولكن، العديد من التقارير تؤكد على أن معظم هذه الفيروسات تأتي من خلال متاجر خارجية طرف ثالث.

هذه الفيروسات على أكبر قدر من مستوى الذكاء، ونأمل أن تتمكن جوجل في المستقبل لردعها بشكل صارم. تعتمد أحصنة طروادة على أدوات مخصصة لتجاوز الحصن الأمني وهي متواجدة بداخل التطبيقات بشكل خفي.

تظل هذه الأدوات الخبيثة مخفية وغير ظاهرة لدفاعات جوجل، هذا لا يعني أيضاً أن متجر App Store محصناً ضدها بشكل كامل. ولكن تشاء الظروف أنها تستهدف الطبقة أو النسبة الأكبر من أغلبية المستخدمين. والذين هم دائماً سيكونون مستخدمي أندرويد.

يُقال إن هذه الفيروسات لا تبدأ كأحصنة طروادة، ولكنها تصبح كذلك بعد عدد معين من التحديثات المستقبلية. حيث يعتمد المطور على طرح مجموعة من التحديثات التي تعمل على جمع أجزاء الفيروس شيئاً فشيئاً حتى تصبح في النهاية على هيئة برنامج ضار متكامل.

هذه هي الطريقة الوحيدة أمام مطوري هذه النوعية من التطبيقات لإيجاد ثغرة أو تلاشي دفاعات جوجل، وهي أغلبها أحصنة طروادة مصرفية تستهدف سرقة بيانات الاعتماد والحسابات الشخصية المصرفية. ويُقال إنها تمكنت من إصابة أكثر من 300.000 هاتف أندرويد هذا العام وحده.

للأسف من الصعب معرفة نوعية التطبيقات بشكل دقيق، فهي غالباً تأتي متسترة وراء تطبيقات PDF أو تطبيقات لتحرير الصور أو تطبيقات لمسح رمز الاستجابة السريعة ومثل هذه التطبيقات.

في النهاية ننصحكم بعدم تحميل أي تطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي، كما أنه من الضروري قراءة جميع مراجعات الأعضاء قبل المبادرة بتحميل التطبيق.