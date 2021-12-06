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متحف كوبنهاغن يعلن اكتشاف قرط ذهبي نادر بأحد حقول الدنمارك

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن متحف كوبنهاغن الوطني الدنماركي، عن اكتشاف قرط ذهبي نادر يعود للقرن الـ 11 بعد الميلاد في أحد الحقول.

وقال المتحف: “فرانتس فوجل فيستيرجارد”، تمكّن من العثور على القرط في أحد حقول منطقة “ويست غوتلاند”، باستخدام جهاز كشف المعادن.

وأشار المتحف الوطني الدنماركي، إلى أن الاكتشاف يعدّ الأول من نوعه في الدول الاسكندنافية، متوقّعاً أن يكون القرط قد صُنع في منطقة الشرق الأوسط.

وعبّر أحد المسؤولين في المتحف عن سعادته بالقرط، موضحاً أنه لم يرَ سوى 10 إلى 12 عينة من النوع ذاته معروضة في متاحف العالم، وأنه الوحيد الموجود في الدول الإسكندنافية حتى الآن.

يذكر أن متحف كوبنهاغن الوطني سيقوم بعرض القرط النادر، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق السادس من ديسمبر.

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قناة 218 الليبية

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