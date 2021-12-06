ابل في عام 2022 – هذه هي الأجهزة المنتظر الإعلان عنها!

عام 2021 شارف على الانتهاء ولم يتبق شيء لتعلن عنه ابل بخلاف ما تم الإعلان عنه وإطلاقه في الأسواق على مدار العام، فما الذي ينتظرنا في عام 2022 المقبل من ابل؟

بلومبيرج: هذه هي خطة ابل في 2022

عام 2022 سيكون حافلاً بالنسبة لأبل. على ذكر هواتف الايفون سيكون لدينا أولاً الجيل الثالث من سلسلة الايفون رخيصة الثمن iPhone SE مع اختلافات في التسريبات بين إذا ما كان سيعتمد نفس تصميم ايفون 8 المعتاد أم تنتقل ابل إلى تصميم ايفون XR.

الجيل الثالث من هاتف iPhone SE سوف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وبعض التحسينات الداخلية أهمها المعالج – A14 أو A15 – وسيتم الإعلان عنه خلال الربع الأول من العام.

أما بخصوص هواتف ايفون 14 فسوف يتم الإعلان عنها نهاية العام القادم وإطلاقها خلال الربع الأخير كما هو معتاد، بالإضافة إلى الجيل الثامن من ساعة ابل والجيل الثاني من الإصدار الأرخص Watch SE.

أجهزة ماك بوك سنرى منها جهاز ماك بوك آير جديد بمعالج M2 وتحسينات في التصميم وألوان مميزة بالإضافة إلى تحديث أجهزة iMac و ماك برو وماك ميني بإصدارات جديدة مع معالجات من سلسلة M التي تطورها ابل بنفسها.

على ذكر أجهزة الايباد، سيكون لدينا إصدارات جديدة من سلسلة ايباد برو وسيأتي إصدار 11 إنش بشاشة Mini LED التي كانت موجودة حصراً على الإصدار الأكبر. أيضاً سيكون هناك خاصية الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي ودعم تقنية ماجسيف للشحن في أجهزة الايباد للمرة الأولى.

سيكون هناك أيضاً إصدارات جديدة أجهزة الايباد الأرخص ثمناً مثل الإصدار الأساسي من الايباد وجهاز آيباد آير.

قد نشهد العام المقبل أيضاً الإعلان عن نظارة ابل للواقع المعزز والواقع الافتراضي معاً وسوف تركز على الألعاب ومشاهدة المحتوى والتواصل مع شاشة عالية الدقة.